Theo chân 'bà trùm' Đại Nam, Lê Thanh Minh Tùng 'chốt kèo' 'du lịch' Tịnh thất Bồng Lai?

Trên MXH đang xôn xao thông tin Lê Thanh Minh Tùng sẽ đi cùng bà Nguyễn Phương Hằng đến thăm Tịnh thất Bồng lai vào thứ 5 tới (tức ngày 4/11).

Những ngày vừa qua, lùm xùm tố cáo ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Anh Lê Thanh Minh Tùng liên tục lên tiếng khẳng định mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân.

Mới đây, anh Minh Tùng cho biết rằng bản thân sẽ quay về Thiền am vào thứ 5 tới (tức ngày 4/11) cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, anh bình luận rằng: "Thứ năm này Minh Tùng theo cô Hằng xuống Tịnh thất Bồng lai nha quý vị, theo dõi em đi". Dù không biết rõ mục đích của anh khi tham gia vào chuyến đi là gì nhưng thông tin này từ anh khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Lê Thanh Minh Tùng liên tục lên tiếng khẳng định mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: chụp màn hình Anh sẽ quay về Thiền am cùng bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 4/11 - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố phía ông Lê Tùng Vân vẫn chưa đưa ra thêm phản hồi về việc xét nghiệm ADN thì bản thân bà sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ cùng trên dưới 50 người bảo vệ với tư cách một mạnh thường quân đã ủng hộ và đến thăm nơi ở của cơ sở từ thiện này.

Bà Phương Hằng cho biết sẽ tới thăm với tư cách một nhà hảo tâm đã quyên góp - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng khẳng định: "Đích thân tôi sẽ đi cùng trên dưới 50 người tới đó và tôi đi hợp pháp. Tôi có báo công an và những người đi cùng tôi cũng hợp pháp. Tôi không đi gây rối trật tự mà tôi chỉ đi thăm một nơi để biết tu giả hay thật".

Không chỉ đi cùng vệ sĩ, bà Phương Hằng cũng ngỏ lời mời giới báo chí và youtuber nếu có hứng thú với vụ việc có thể đi cùng: "Tôi sẽ đích thân đi. Kể cả anh em YouTuber hay báo chí muốn tham gia cũng có thể đi cùng".

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