Nóng: Bà Phương Hằng chốt kèo 'du lịch' Tịnh Thất Bồng Lai thăm 'Thầy ông nội' vào thứ 5 này

Xã hội 02/11/2021 12:50

Bà Phương Hằng vừa có tuyên bố chốt kèo đến thẳng Tịnh Thất Bồng Lai vào thứ 5 này.

Như lúc trước đã đưa tin, bà Phương Hằng đã tuyên bố sẽ ghé thăm Tịnh Thất Bồng Lai vào một ngày nếu như ông Lê Tùng Vân không đồng ý việc bà Hằng sẽ đưa đoàn bác sĩ đến lấy mẫu xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống của ông Tùng Vân và anh Lê Thanh Minh Tùng. Ngoài ra bà Hằng còn "set kèo" với con số lớn hơn 300 tỷ nếu như ông Tùng Vân đồng ý xét nghiệm. Nữ CEO Đại Nam cho biết: "Nếu thật sự là nhà tu thật, thử ADN mà không có tội gì, tôi đền cho 300 tỷ luôn. Tôi nói thật với quý vị tôi không có nhiều tiền mặt nhưng tôi sẽ đưa đứt 100 tỷ tiền mặt. Tôi hứa với quý vị luôn

Mới đây, vì ông Tùng Vân vẫn chưa có động thái lên tiếng là chấp nhận lời đề nghị hay không, vợ ông Dũng Lò Vôi đã có động thái mới nhất giữ đúng lời mình đã nói, sẽ tiến hành đến thăm và "du lịch" Tịnh Thất Bồng Lai cùng với fan của mình vào thứ 5 tuần này. Chia sẻ mới nhất của Bà Hằng trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

"Quý vị ơi ! Nếu thầy ông nội không lên tiếng, thứ Năm tôi sẽ thông báo chính quyền, sẽ đến "thăm" thầy ông nội tại Thiền Am. Ngày mai tôi sẽ chính thức báo cho gia đạo thầy ông nội biết là tôi đi thăm. Nói được làm được nhé quý vị!" - Bà Phương Hằng viết.

Nóng: Bà Phương Hằng chốt kèo 'du lịch' Tịnh Thất Bồng Lai thăm 'Thầy ông nội' vào thứ 5 này - Ảnh 1

 Ảnh: Internet

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