Cầu Thủy Tiên xây ở Nghệ An: Giá thầu 2,15 tỷ, ký hợp đồng 1,5 tỷ, chệch 645 triệu, lãnh đạo huyện nói gì?

Việc chênh lệch tận 645 triệu giữa giá thầu và giá hợp đồng xây dựng ký kết xây dựng cầu ở Nghệ An của Thủy Tiên gây ra tranh luận dữ dội trên mạng.

Ngày 31/10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, một lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết, huyện đã nắm được thông tin về mức độ chênh lệch giữa giá chào thầu và giá trị xây dựng hai cây cầu trên địa bàn huyện mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tài trợ. Báo Lao Động đưa tin khi vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên về Thanh Chương hỗ trợ lũ lụt, lãnh đạo huyện đặt vấn đề hỗ trợ 1 số cây cầu dân sinh hư hỏng cần khắc phục ngay, trong khi chờ đợi nguồn vốn đầu tư công sẽ mất rất nhiều thời gian.

Có một số nhà thầu tham gia đấu thầu và đơn vị chào giá thấp nhất là 2,15 tỉ đồng, được chọn thi công. Phía chủ đầu tư Quỹ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục thương thảo, và chốt giá 2 công trình cầu là 1,5 tỉ đồng. Lễ khánh thành cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ - Thanh Chương - Nghệ An) do đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh tài trợ. Ảnh: LĐ Theo đó có số tiền chênh lệch là 645 triệu đồng giữa giá thầu và hợp đồng thi công. Một lãnh đạo huyện Thanh Chương giải thích: "Con số chênh lệch lên đến hơn 645 triệu đồng là con số tiết kiệm được cho các nhà tài trợ, và cũng là tiết kiệm cho dân nghèo, cho thấy sự minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tiền tài trợ, với mục đích dành tất cả cho dân nghèo, hoàn toàn không có tiêu cực, tư lợi”.

Cầu Khe Liễu bị bão lũ làm sập năm 2020. Ảnh: Vietnamnet Hiện trạng cây cầu lúc mới đưa vào hoạt động. Ảnh: Vietnamnet Trước những dấu hỏi về 2 con số vênh nhau trên, ông Nguyễn Hữu Dũng, đại diện đơn vị chủ đầu tư Quỹ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ với báo Vietnamnet rằng: "Chỗ này tôi sẽ hỏi lại và trả lời sau. Tôi chỉ là người đứng đại diện để làm việc. Liên quan đến tiền bạc thì chị Thủy Tiên làm việc".

'Fan Meeting' bà Phương Hằng: Người đông như kiến, nhân vật chính đeo viên kim cương 1300 tỷ lớn nhất BST Đúng 14h ngày 31/10, bà Phương Hằng xuất hiện nổi bần bật tại sự kiện gặp gỡ giao lưu người hâm mộ của mình tại KDL Đại Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-thuy-tien-xay-o-nghe-an-gia-thau-2-15-ty-ky-hop-dong-1-5-ty-chech-645-trieu-lanh-dao-huyen-noi-gi-433999.html