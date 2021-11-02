SỐC: Bà Phương Hằng 'hứa' cho ông Lê Tùng Vân 41% cổ phần công ty Đại Nam, tuyên bố 'sẽ theo tới bờ tới bến' sự việc của Tịnh Thất Bồng Lai

Mới đây, trong livestream ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn gây sốc về những ồn ào gần đây của Tịnh Thất Bồng Lai.

Những ngày gần đây, câu chuyện ồn ào giữa Tịnh Thất Bồng Lai và bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Mới đây, vào trưa ngày 2/11, bà Phương Hằng đã có buổi livestream đề cập trực tiếp đến vấn đề trên.

Bà Phương Hằng livestream - Ảnh: Chụp màn hìn

Theo đó, bà Hằng tự nhận định rằng Tịnh Thất của ông Lê Tùng Vân là lừa đảo, những đứa trẻ sống tại đây cũng không hề mồ côi mà đều có cha mẹ. Thậm chí, bà Hằng còn mạnh dạn tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng Vân 41% cổ đông cổ phần của Đại Nam nếu những những gì bà nói là sai sự thật.

"Nơi đây là cơ sở giả tu lừa đảo, những người ở trong đây không mồ côi. Con không mồ côi, có mẹ và có cha nữa. Nơi đây không có ai tu cả. Tôi sẽ theo tới bờ tới bến. Nếu như nơi đây đúng sự thật thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Vân 41% cổ đông cổ phần công ty Đại Nam. Tất cả chúng ta cần lật mặt nơi đây, nơi giả tu, lừa đảo" - bà Hằng tuyên bố trong livestream.

Ông Lê Tùng Vân và người trong Tịnh Thất - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong buổi phát sóng này, nữ đại gia còn tuyên bố sẽ đến "thăm" nơi ở của ông Lê Tùng Vân vào 14h ngày thứ 5 sắp tới cùng trên dưới 50 người."Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

Trước đó, trong livestream ngày 30/10, bà Phương Hằng cho biết đồng ý bồi thường cho ông Lê Tung Vấn số tiền 300 tỷ nếu những gì ông nói trước đó về chuyện mình trong sạch là sự thật.

"Nếu thật sự là nhà tu thật, thử ADN mà không có tội gì, tôi đền cho 300 tỷ luôn. Tôi nói thật với quý vị tôi không có nhiều tiền mặt nhưng tôi sẽ đưa đứt 100 tỷ tiền mặt. Tôi hứa với quý vị luôn" - bà Hằng nói trong livestream.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận xôn xao.

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