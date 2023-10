Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai lên sóng VNews: Những sự thật dần được hé lộ

Ảnh minh họa: Internet

Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An thì "Thiền am bên bờ vũ trụ" (hay trước kia là Tịnh Thất Bồng Lai) không phải là tu viện hợp pháp và không do ban trị sự Giáo hội Phật giáo Long An quản lý. Hơn nữa, những người sinh sống tại đây cũng không phải là tu sĩ Phật giáo.

Trên thực tế, đây là hình thức "biến Gia thành Tự" của gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, huyện Cần Đước, Long An) và người chủ trì từ năm 2015 - nay, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, An Giang). Tại đây có khoảng 30 người đăng ký thường trú, tạm trú. Phần lớn những người sinh sống ở đây có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.