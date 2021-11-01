Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai lên sóng VNews: Những sự thật dần được hé lộ

Xã hội 01/11/2021 15:17

Chính quyền tỉnh Long An và của người thân ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng giúp dư luận hiểu rõ hơn lùm xùm thời gian qua.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều ngày 31/10, chương trình Nhận diện tuần này với chủ đề "Vụ lùm xùm ở Tịnh thất Bồng lai và những sự thật dần được hé mở" của truyền hình Thông Tấn (VNews) sau khi được lên sóng đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, chương trình mở đầu bằng việc đưa lại lời tố cáo của anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con của ông Lê Tùng Vân với một người ruột thịt, trên sóng livestream của nữ CEO Đại Nam cách đây không lâu. Trước những nghi vấn về việc có phải cơ sở này hoạt động dưới sự quản lý của Giáo hội Phật giáo, lai lịch thật sự của những đứa trẻ sống tại đây hay có dấu hiệu trục lợi từ thiện như nhiều người đồn đóa,.. ê-kíp chương trình đã trực tiếp phỏng vấn Hoà thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An để tìm ra câu trả lời.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An thì "Thiền am bên bờ vũ trụ" (hay trước kia là Tịnh Thất Bồng Lai) không phải là tu viện hợp pháp và không do ban trị sự Giáo hội Phật giáo Long An quản lý. Hơn nữa, những người sinh sống tại đây cũng không phải là tu sĩ Phật giáo.

Trên thực tế, đây là hình thức "biến Gia thành Tự" của gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, huyện Cần Đước, Long An) và người chủ trì từ năm 2015 - nay, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, An Giang). Tại đây có khoảng 30 người đăng ký thường trú, tạm trú. Phần lớn những người sinh sống ở đây có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

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Hoà Thượng Thích Minh Thiện cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là tu viện hợp pháp - Ảnh: Chụp màn hình

Ông Nguyễn Văn Mưng (Trưởng ban Tôn Giáo tỉnh Long An) chia sẻ, qua xác minh của các cơ quan chức năng thì các trẻ em ở đây không phải là trẻ mồ côi, cơ nhỡ như lời ông Vân, bà Cúc nói, mà đều có mẹ. Vì vậy, Ban Tôn giáo cũng đề nghị chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Ngoài ra, ông Liêu Văn Bùng - Phó thủ tịch UBND huyện Đức Hoà, Long An cũng thông tin thêm người dân trong và ngoài nước, nếu ai muốn tài trợ hoặc hỗ trợ về mặt vật chất thì nên liên hệ địa phương để địa phương có hướng dẫn, thông tin chính thống. Ông Bùng cũng khẳng định một lần nữa là những đứa trẻ sống tại 'Thiền am bên bờ vũ trụ" đều có mẹ sống chung, không phải cô nhi và đây chỉ là hộ bình thường.

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ông Liêu Văn Bùng - Phó thủ tịch UBND huyện Đức Hoà, Long An - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, trong phóng sự còn có đoạn phỏng vấn hai nhân chứng quan trọng là ông Lê Hùng Dũng - em ruột bà Lê Thu Vân, vợ ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thị Tuyết - người được ông Vân thuê dạy dỗ trẻ trong "thiền am".

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Ông Hùng Dũng và bà Tuyết bức xúc nói về những sai phạm của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Vụ thể, ông Lê Hùng Dũng cho hay sự việc lừa đảo này đã xảy ra từ lâu. Ông Dũng nói: "Lừa đảo từ tinh thần, vật chất tiền bạc và rất nhiều thứ nữa. Lừa gạt bằng cách lấy mẹ tôi ra làm con mồi. Mẹ tôi đã mang tiền lên cho chị hai tôi, mà chị hai tôi là vợ ông. Cho chị hai tức là cho ông ấy rồi".

Còn đối với bà Tuyết, bà cho biết đã từng làm đơn tố cáo với nội dung "tập đoàn ông Lê Tùng Vân là những sư sãi giả mạo, lưu manh, lừa đảo, hiếp *** và hành hung cô nhi".

Trả lời phỏng vấn trên VNews, bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết:"Đây không phải là cơ sở tôn giáo. Ban tuyên giáo Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Long An và các bộ ngành để xác minh. Nếu có sai phạm, ông Lê Tùng Vân có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức dân tộc và trái với truyền thống văn hoá của dân tộc thì sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng sẽ trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An giải quyết triệt để vấn đề này".

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