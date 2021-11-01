Vụ đệ tử của 'thầy ông nội' rủ một cô gái về Tịnh Thất Bồng Lai: Người trong cuộc nói gì?

Xã hội 01/11/2021 08:34

Liên quan đến vụ một nữ TikToker tố từng bị người của Tịnh Thất Bồng Lai 'rủ' về sống tại nơi đây, người đại diện Tịnh Thất đã chính thức lên tiếng.

Khi những lùm xùm của Tịnh Thất Bồng Lai đang trở nên cao trào thì mới đây, một hot TikToker có tên T.T.T với gần 1,8 triệu người theo dõi đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái rằng: "Hồi đó mình đi casting "T.T.D.H." gặp thầy Nhất Nguyên (người sống trong Tịnh Thất trên). Nếu mình vào vào đó ở chắc giờ đẻ mấy lứa rồi". 

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Một nữ TikToker 'tố' từng bị người của Tịnh Thất Bồng Lai rủ về sống tại đây - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Tiktoker này còn cung cấp hàng loạt hình ảnh chứng minh điều mình nói là thật mà trong đó đáng chú ý nhất là đoạn chat giữa cô và Nhất Nguyên. Theo đó, sau màn hỏi thăm qua lại, đệ tử ông Lê Tùng Vân đã có ý "rủ" cô "thi xong về với thầy, về với sư phụ, với mấy thầy mấy cô và mấy bé nha". 

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Tin nhắn được cho là của Nhất Nguyên và nữ TikToker - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Nhất Nguyên, đại diện Tịnh thất Bồng Lai, đã lên tiếng nói rõ sự việc. Theo đó, đệ tử ông Lê Tùng Vân cho biết, vào năm 2018, anh cùng một người khác của Tịnh Thất là Hoàng Nguyên đến tham gia chương trình "T.T.D.H." và đã gặp gỡ nữ TikToker trên.

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Nhất Nguyên và cô gái trong câu chuyện - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Nhất Nguyên có hẹn T. ra công viên để bàn bạc ý tưởng cho bài dự thi như trong ảnh chụp cô gái này đăng tải trước đó. Cũng tại đây, Nhất Nguyên đã biết qua về hoàn cảnh cô gái và "rủ" hai mẹ con cô lên Tịnh Thất ở.

"Hôm đó bạn này mới kể hoàn cảnh bị ba bỏ, rồi đánh đập, nên buồn chán về bên nhà mẹ sống riêng. Còn mẹ thì khổ sở, đi làm thuê cho người ta. 

Thầy mới nói, khổ vậy rồi tương lai tính sao. Bạn nói cũng không biết nữa. Rồi thầy bảo sư phụ mà lo cho T. ăn học, T. và mẹ lên trên Tịnh thất ở, các thầy sẽ giúp. Bạn T. còn rối rít cảm ơn các thầy mà" - Nhất Nguyên kể lại.

Ngoài ra, Nhất Nguyên còn cho biết còn đưa cho nữ TikToker 1 triệu, có người chứng kiến và bức xúc đặt câu hỏi "Tại sao giờ T. lại vô ơn như vậy?". Ngoài ra, người đứng đầu Tịnh Thất cũng cho biết, từ sau năm 2018 anh đã không gặp lại T. nữa. Thi thoảng, cô có nhắn tin hỏi thăm những người trong Tịnh thất thì Nhất Nguyên cũng vui vẻ trả lời lại. Tuy nhiên "tu sĩ" này khẳng định không có chuyện dụ dỗ, gạ gẫm T.T.T về Tịnh thất Bồng Lai như lời cô gái này nói.

Hiện, sự việc đang khiến mạng xã hội quan tâm.

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Từ khóa:   tinh thất bồng lai Nhất Nguyên Lê Tùng Vân

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