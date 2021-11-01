Màn 'quay xe' sốc nhất năm: Cô gái tố bị đệ tử của 'thầy ông nội' rủ rê đã lên tiếng minh oan cho phía Tịnh Thất, hành động 'sòng phẳng' tiếp theo khiến nhiều người choáng váng

Mới đây, cô gái là Tiktoker từng tố đệ tử của "thầy ông nội" rủ mình về sống tại Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ lên tiếng thanh minh sự việc khiến dư luận dậy sóng.

Liên quan đến vụ việc một cô gái là Tiktoker với gần 1,8 triệu người theo dõi tố để tử của "thầy ông nội" từng "rủ" cô về sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, cô gái này đã chính thức lên tiếng về sự việc. Nữ TikToker T.T.T. - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Theo Pháp luật và Bạn đọc, nữ TikToker tên T.T.T. khẳng định không có chuyện Nhất Nguyên dụ dỗ cô và bản thân cũng không lên tiếng tố cáo như một số thông tin lan truyền. Đồng thời, cô cũng khẳng định không biết số tiền 1 triệu được Nhất Nguyên tặng là tiền túi của "thầy" và đã chuyển trả lại ngay sau đó.

"T. xin đính chính T. không tố thầy Nhất Nguyên dụ dỗ T... Hồi đó thầy Nhất Nguyên cho T. và mẹ của T. 1 triệu. T. cũng xin đính chính lại hồi đó thầy Nhất Nguyên đại diện cho Đ.Q. (công ty tổ chức chương trình cả hai cùng tham dự) hỗ trợ thí sinh nên T. nghĩ đó là số tiền chương trình hỗ trợ thí sinh vấn đề ăn ở. Nhưng thầy Nhất Nguyên có nói đó là tiền đó thầy bỏ tiền túi ra hỗ trợ thì T. có trao đổi lại với thầy và chuyển số tiền đó lại cho thầy (T. và mẹ hoàn toàn không biết đó là tiền riêng của thầy). T. xin đính kèm nội dung câu chuyện và hình ảnh chuyển khoản lại cho thầy Nhất Nguyên" - nữ TikToker chia sẻ.

Nữ TikToker lên tiếng đính chính, đồng thời hoàn trả 1 triệu cho Nhất Nguyên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Trước đó, nữ TikToker này đã đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh, tin nhắn được cho là của Nhất Nguyên "rủ rê" cô về sống tại Tịnh Thất Bồng Lai kèm dòng trạng thái: "Hồi đó mình đi casting T.T.D.H. gặp thầy Nhất Nguyên. Nếu mình vào đó ở chắc giờ đẻ mấy lứa rồi". Phía dưới phần bình luận, TikToker này cho biết thêm: "Chuyện chẳng hay ho gì, em tính giấu cả đời, nhưng mà mình bây giờ có tương tác cao, phải đăng cho các cô gái cảnh tỉnh". Hình ảnh và tin nhắn giữa TikToker và Nhất Nguyên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Ngay sau đó, Nhất Nguyên đã lên tiếng khẳng định rằng không có chuyện dụ dỗ, gạ gẫm T.T.T về Tịnh thất Bồng Lai. "Hôm đó bạn này mới kể hoàn cảnh bị ba bỏ, rồi đánh đập, nên buồn chán về bên nhà mẹ sống riêng. Còn mẹ thì khổ sở, đi làm thuê cho người ta. Thầy mới nói, khổ vậy rồi tương lai tính sao. Bạn nói cũng không biết nữa. Rồi thầy bảo sư phụ mà lo cho T. ăn học, T. và mẹ lên trên Tịnh thất ở, các thầy sẽ giúp. Bạn T. còn rối rít cảm ơn các thầy mà". "Thầy đưa 1 triệu cho T. nói khi nào có thì trả lại thầy, đưa trước mặt cả anh Khương Dừa chứng kiến. Tại sao giờ T. lại vô ơn như vậy? - Nhất Nguyên cho biết.

Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai lên sóng VNews: Những sự thật dần được hé lộ Chính quyền tỉnh Long An và của người thân ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng giúp dư luận hiểu rõ hơn lùm xùm thời gian qua.

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