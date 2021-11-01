Màn 'quay xe' sốc nhất năm: Cô gái tố bị đệ tử của 'thầy ông nội' rủ rê đã lên tiếng minh oan cho phía Tịnh Thất, hành động 'sòng phẳng' tiếp theo khiến nhiều người choáng váng

Xã hội 01/11/2021 17:40

Mới đây, cô gái là Tiktoker từng tố đệ tử của "thầy ông nội" rủ mình về sống tại Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ lên tiếng thanh minh sự việc khiến dư luận dậy sóng.

Liên quan đến vụ việc một cô gái là Tiktoker với gần 1,8 triệu người theo dõi tố để tử của "thầy ông nội" từng "rủ" cô về sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, cô gái này đã chính thức lên tiếng về sự việc.

tinh that bong lai 1
Nữ TikToker T.T.T. - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nữ TikToker tên T.T.T. khẳng định không có chuyện Nhất Nguyên dụ dỗ cô và bản thân cũng không lên tiếng tố cáo như một số thông tin lan truyền. Đồng thời, cô cũng khẳng định không biết số tiền 1 triệu được Nhất Nguyên tặng là tiền túi của "thầy" và đã chuyển trả lại ngay sau đó.

"T. xin đính chính T. không tố thầy Nhất Nguyên dụ dỗ T... Hồi đó thầy Nhất Nguyên cho T. và mẹ của T. 1 triệu. T. cũng xin đính chính lại hồi đó thầy Nhất Nguyên đại diện cho Đ.Q. (công ty tổ chức chương trình cả hai cùng tham dự) hỗ trợ thí sinh nên T. nghĩ đó là số tiền chương trình hỗ trợ thí sinh vấn đề ăn ở.

Nhưng thầy Nhất Nguyên có nói đó là tiền đó thầy bỏ tiền túi ra hỗ trợ thì T. có trao đổi lại với thầy và chuyển số tiền đó lại cho thầy (T. và mẹ hoàn toàn không biết đó là tiền riêng của thầy). T. xin đính kèm nội dung câu chuyện và hình ảnh chuyển khoản lại cho thầy Nhất Nguyên" - nữ TikToker chia sẻ.

tinh that bong lai 2
Nữ TikToker lên tiếng đính chính, đồng thời hoàn trả 1 triệu cho Nhất Nguyên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Trước đó, nữ TikToker này đã đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh, tin nhắn được cho là của Nhất Nguyên "rủ rê" cô về sống tại Tịnh Thất Bồng Lai kèm dòng trạng thái: "Hồi đó mình đi casting T.T.D.H. gặp thầy Nhất Nguyên. Nếu mình vào đó ở chắc giờ đẻ mấy lứa rồi".

Phía dưới phần bình luận, TikToker này cho biết thêm: "Chuyện chẳng hay ho gì, em tính giấu cả đời, nhưng mà mình bây giờ có tương tác cao, phải đăng cho các cô gái cảnh tỉnh".

tinh that bong lai 3
Hình ảnh và tin nhắn giữa TikToker và Nhất Nguyên - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Ngay sau đó, Nhất Nguyên đã lên tiếng khẳng định rằng không có chuyện dụ dỗ, gạ gẫm T.T.T về Tịnh thất Bồng Lai.

 

"Hôm đó bạn này mới kể hoàn cảnh bị ba bỏ, rồi đánh đập, nên buồn chán về bên nhà mẹ sống riêng. Còn mẹ thì khổ sở, đi làm thuê cho người ta. 

Thầy mới nói, khổ vậy rồi tương lai tính sao. Bạn nói cũng không biết nữa. Rồi thầy bảo sư phụ mà lo cho T. ăn học, T. và mẹ lên trên Tịnh thất ở, các thầy sẽ giúp. Bạn T. còn rối rít cảm ơn các thầy mà".

"Thầy đưa 1 triệu cho T. nói khi nào có thì trả lại thầy, đưa trước mặt cả anh Khương Dừa chứng kiến. Tại sao giờ T. lại vô ơn như vậy? - Nhất Nguyên cho biết.

Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai lên sóng VNews: Những sự thật dần được hé lộ

Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai lên sóng VNews: Những sự thật dần được hé lộ

Chính quyền tỉnh Long An và của người thân ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng giúp dư luận hiểu rõ hơn lùm xùm thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ Tiktoker Lê Tùng Vân nhất nguyên

TIN MỚI NHẤT

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 32 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số