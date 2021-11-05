Văn bản 'Đà Nẵng tạm dừng các dịch vụ để phòng chống dịch Covid-19' là GIẢ

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, cho biết văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc tạm dừng các dịch vụ để phòng chống dịch là văn bản giả.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào sáng 5/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng, cho biết văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc tạm dừng các dịch vụ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 là văn bản giả. Văn bản này đã sửa ngày tháng ban hành, ngày tháng có hiệu lực. Cơ quan chức năng hiện đang truy tìm người đăng tải văn bản giả này.

Văn bản giả có nội dung như sau: "Kể từ ngày 5/11 tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chỉ bán hàng cho khách mang đi, bán qua mạng".

Văn bản giả đang lan truyền 'trôi nổi' trên mạng xã hội - Ảnh: Người lao động

Trước đó, trong văn bản cũ của UBND thành phố Đà Nẵng có nêu, từ 12 giờ trưa ngày 7/5/2021 tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng; Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. Song, văn bản này đã bị chỉnh sửa và lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin sai sự thạt này đã khiến người dân Đà Nẵng hoang mang về tình hình dịch Covid-19 hiện nay.

Thành phố Đà Nẵng phát hiện một số ca Covid-19 trong cộng đồng trong 2 ngày gần đây - Ảnh: Internet

Trước đó, theo chia sẻ của Vietnamnet, vào ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 13 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 8 ca là F1 được cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca được cách ly tập trung và 3 ca phát hiện chưa rõ nguồn lây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-ban-da-nang-tam-dung-cac-dich-vu-de-phong-chong-dich-covid-19-la-gia-434703.html