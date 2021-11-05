Đà Nẵng phát hiện thêm 14 ca mắc Covid-19 mới, có 5 ca nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao

Tin y tế 05/11/2021 17:17

Vào chiều ngày 5/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng vừa ghi nhận 14 ca Covid-19, trong đó có 5 ca chưa được cách ly. 

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng vừa ghi nhận 14 trường hợp F0, trong đó có 5 ca chưa được cách ly. 

Theo báo cáo, 1 ca ở H79/K266 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu có triệu chứng đến Bệnh viện Tâm Trí xét nghiệm. Địa phương ghi nhận các trường hợp F0 như sau:

1 ca ở 82/43 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu tự đến xét nghiệm tại Phòng khám Thiện Nhân, sau điều tra là F1 tiếp xúc F0 ở tỉnh Quảng Nam

1 ca ở K250/41/9 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, test nhanh dương tính

1 ca ở K72/3 Phan Bá Phiến, quận Sơn Trà có triệu chứng đến Trung tâm Y tế quận xét nghiệm, sau điều tra là F1 tiếp xúc F0 thuộc chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực

1 ca là lái xe về từ TP.HCM tự đến Phòng khám Ân Đức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh dương tính.

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Chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã ghi nhận 2 ca Covid-19 liên quan chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực - Ảnh: Người lao động

3 ca bệnh đã được cách ly tập trung có 2 ca là F1 của chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực, 1 ca là F1 liên quan F0 về từ TP.HCM. 4 ca bệnh cách ly tại nhà hoặc tạm thời tại nhà gồm 2 ca là F1 cùng nhà với F0 ở K250/41/9 Nguyễn Công Trứ, 2 ca là F liên quan buôn bán tại chợ An Hải Bắc thuộc chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực.

Ngoài ra còn 1 ca trong khu phong tỏa 81 Nguyễn Thị Định, quận Sơn Trà và 1 ca phát hiện tại chốt kiểm soát Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

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Địa phương bắt đầu truy vết, tiến hành xét nghiệm trong khu vực nghi nhiễm để đảm bảo không lây lan dịch trong cộng đồng Ảnh: Internet

Ngành y tế nhận định hiện trên địa bàn có 5 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao. Riêng chuỗi lây nhiễm 103 Nguyễn Trung Trực đã ghi nhận tổng cộng 15 ca mắc, trong đó có 2 người buôn bán tại chợ An Hải Bắc. Trong ngày 5/11, UBND phường An Hải Bắc đã thông báo tìm người từng đến chợ An Hải Bắc, đặc biệt là quầy gia vị Trúc Quỳnh và quầy giải khát Nguyễn Thị Tuyết trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 4/11.

Hiện tại, địa phương truy vết, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội, không để lây lan dịch trong cộng đồng.

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Mới đây, tỉnh Điện Biên ghi nhận nhiều trường hợp F0, nhiều nhất là xã Na Tông 43 ca, sau đó đến Mường Nhà 9 ca, Pom Lót 6 ca. Đồng thời, các xã mới ghi nhận trường hợp mắc mới gồm Na Ư, Sam Mứn, Noong Hẹt, Hẹ Muông, mỗi xã 1 - 2 ca.

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Từ khóa:   trường hợp F0 chuỗi lây nhiễm dương tính với covid-19

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