Có một phương pháp tự nhiên để kiểm soát lượng đường trong máu sau khi sinh con?

Bệnh tiểu đường có thể xảy ra ở người lớn tuổi, thậm chí là các bà mẹ sắp sinh. Trong thời kỳ mang thai, lượng đường trong máu có thể tăng cao và dẫn đến tình trạng được gọi là bệnh tiểu đường thai kỳ. Tình trạng này không nhất thiết có nghĩa là bệnh nhân có thể có tiền sử bệnh tiểu đường và chắc chắn có thể bị sau khi sinh con. Tuy nhiên, không thể quản lý lượng đường trong máu đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong tương lai.

Thực tế, lượng đường trong máu có thể giảm xuống một cách tự nhiên sau khi cho con bú sữa mẹ. Việc cho con bú bằng sửa mẹ cũng có thể giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, lo lắng, viêm khớp dạng thấp và bệnh tim. Đồng thời, nó tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở giai đoạn sau này. Hơn nữa, để tăng cường mối quan hệ mẹ con và giảm nguy cơ viêm nhiễm, các chuyên gia khuyên bạn nên cho bé bú từ cả hai bên vú.

Trong một cuộc trao đổi với Times Now Digital, Tiến sĩ Gandhali Devorukhkar, Chuyên gia tư vấn Phụ khoa và Bác sĩ Sản khoa tại Bệnh viện Wockhardt, cho biết việc cho con bú có thể làm giảm 25% lượng đường trong máu ở các bà mẹ. Chuyên gia cũng chia sẻ những lợi ích khác của việc nuôi con bằng sữa mẹ sau khi sinh con. Đồng thời, việc cho con bú khi đang dùng insulin và thuốc tiểu đường có an toàn hay không.

Bác sĩ cho biết: "Khoảng 5-9% phụ nữ mang thai ở Ấn Độ phát triển lượng đường trong máu cao mặc dù họ không bị tiểu đường trước khi mang thai, tình trạng này được gọi là bệnh tiểu đường thai kỳ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 sau này. Trong trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2, các tế bào không phản ứng đúng với insulin (một loại hormone báo hiệu các tế bào thu nhận đường glucose từ máu). Nếu chúng không được điều trị, lượng đường trong máu có thể tăng cao và gây ra một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm mù lòa, bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận và cắt cụt chi".

Dựa trên một nghiên cứu, cho con bú làm tăng độ nhạy insulin và cải thiện chuyển hóa glucose ở người mẹ. Ngoài ra, hầu hết các loại thuốc điều trị tiểu đường bao gồm insulin và metformin đều an toàn để sử dụng", Tiến sĩ Devorukhkar cho biết thêm.

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