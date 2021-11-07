Công an tiết lộ nguyên nhân học sinh lớp 6 tử vong bên cột điện truyền tải điện gió

Xã hội 07/11/2021 15:08

Thông tin mới nhất vụ nam sinh tử vong gần cột điện truyền tải điện gió tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là do trèo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất.

Người lao động đưa tin, vào sáng 7-11, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin ban đầu về vụ em H.V.K bị tử vong. Theo Công an huyện Hướng Hóa, trong lúc chăn dê, em K. đã leo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất tử vong. Chứng kiến sự việc, nhóm bạn đi cùng đã chạy về làng báo tin cho người lớn. Thi thể K. sau đó được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

 

Theo chia sẻ, gia đình em K. không khiếu kiện, khiếu nại gì và hiện đang tập trung lo hậu sự cho K. Theo quan sát, cột xương cá truyền tải lưới điện trên có dán cảnh báo nguy hiểm, cấm trèo.

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Nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Người lao động

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật, khoảng 14h ngày 6/11, em H.V.K, 11 tuổi, học sinh lớp 6, trú tại thôn Húc Thượng (xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng nhóm bạn đi chăn dê ở khu vực đồi núi cách nhà khoảng 2 km.

Tại khu vực này, có cột điện xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió. Trong lúc chăn dê, em K. đã leo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất tử vong.

Sự cố giật điện cao thế không chỉ nỗi đau về thể xác, tinh thần, thậm chí còn gây ra tử vong. Vì vậy, trước những biển cảnh báo, phòng chống tai nạn thương tích bỏng điện cao thế phải tuân thủ quy định để tránh hiểm họa xảy ra.

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Từ khóa:   sự việc thương tâm điện giật tử vong

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