Trường hợp mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly chỉ để thăm vợ con

Ngày 7/11, UBND Phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng đã vận động đưa người này trở lại Bệnh viện dã chiến sau khi nắm được 2 F0 trốn khu cách ly.

Theo chia sẻ thông tin từ Dân trí, vào ngày 4/11, bệnh nhân T. (sinh năm 2005) và J. (sinh năm 1996, cùng trú Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hai công dân này đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa.

Tuy nhiên, đến khoảng 19h ngày 5/11, T. và J. bỏ trốn khỏi khu điều trị. Hai công dân này đi bộ dọc theo Quốc lộ 19, băng qua cánh đồng ruộng để tránh các chốt phong tỏa của huyện. Theo chia sẻ, hai người này khai không tiếp xúc với ai trên đường đi về nơi cư trú.

Qua vận động, hai trường hợp F0 đã đồng ý quay trở lại Bệnh viện dã chiến - Ảnh: Dân trí

Sau khi tiếp nhận thông tin này, vào ngày 6/11, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp truy tìm và phát hiện 2 trường hợp trên đang ở nhà tại làng Ốp. Theo đó, UBND phường Hoa Lư đã phối hợp tiến hành tuyên truyền, vận động các bệnh nhân về lại nơi điều trị.

Hai người này khai không tiếp xúc với ai trên đường đi về nơi cư trú - Ảnh: Dân trí

Theo khai báo của 2 bệnh nhân, J. về nhà ở với vợ là R.M.S. và con là R.M.S, ngoài ra không tiếp xúc với ai. T. sợ làm lây lan dịch, lên thung lũng la Lâm (phường Hoa Lư) ngủ trong chòi rẫy của một người lạ, không tiếp xúc với ai.

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