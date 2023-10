Hai bé gái ở Hà Giang rủ nhau ra nương ngô gần nhà hái quả hồng châu để ăn. Vài tiếng sau xuất hiện triệu chứng nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt. Một bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo điện tử Nông Nghiệp Việt Nam, đại diện ngành y tế huyện Đồng Văn (Hà Giang), địa phương này vừa ghi nhận 1 bệnh nhi tử vong do ăn quả hồng châu.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/8, 2 cháu L.T.C., 11 tuổi và L.T.M., 6 tuổi cùng trú tại thôn Khúa Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang rủ nhau ra nương ngô gần nhà hái quả hồng châu để ăn.

Đến khoảng 6h ngày 3/8, cháu M. xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở; cháu C. có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần. Đến 14h cùng ngày, cháu M. có dấu hiệu sưng hai mắt, nấc và không nói được.

Trước tình trạng này, gia đình đã đưa 2 cháu đến Trạm y tế xã Tả Phìn để chữa trị. Trên đường đi cấp cứu, cháu M. đã tử vong, còn cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu C. đã tốt hơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 cháu bị ngộ độc do ăn quả hồng châu.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang, cây hồng châu thường mọc ở khu vực núi đá, thuộc dạng cây dây leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng; lá cây to gần bằng 2 ngón tay người lớn, dài 11-12 cm, màu xanh đậm. Độc tố của quả hồng châu là alcaloid, chứa chính trong nhân hạt.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân, học sinh tuyệt đối không ăn các loại quả rừng không rõ nguồn gốc. Khi có dấu hiệu bị ngộ độc quả rừng, cần chuyển nạn nhân đến trạm y tế xã hoặc các trung tâm y tế địa phương trong thời gian nhanh nhất để được điều trị kịp thời.

