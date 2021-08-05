Nóng: Đối tượng thứ 3 trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường đã 'sa lưới'

Xã hội 05/08/2021 16:46

Liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường xảy ra ở Đại Mỗ, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng thứ 3. Hiện vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Kinh tế và Đô thị, Ngày 5/8 Công an TP.Hà Nội cho biết, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng thứ 3 là Trương Thiên Bình (SN 2003, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

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Trương Thiên Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Kinh tế và Đô Thị

Trước đó, vào 11h30 phút ngày 5/8/2021, sau hơn 2 ngày truy bắt, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Bùi Quý Dương (SN 2003, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và thu giữ tang vật vụ án.

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Hai đối tượng bị bắt vào trưa nay - Ảnh: Kinh tế và Đô Thị 

Liên quan tới vụ việc, Người Lao Động đưa tin trước đó, rạng sáng 3/8, công nhân L.T.T., tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn đi làm tại khu vực ngõ 223 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt chặn Covid-19) đã bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đầu, cướp xe máy. Sau đó, nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

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Nữ công nhân bị cướp xe máy - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, trong lúc đi làm đêm, chị T. bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe, giao lại chìa khóa.

Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp nổ máy xe rồi phóng đi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Trưa 5/8, Công an phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đã bàn giao đối tượng hành hung cháu bé 5 tuổi cho Công an TP.Thuận An tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

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