Chạy xe ròng rã 3 ngày từ miền Nam về quê tránh dịch, người đàn ông ngất xỉu bên vệ đường vì đói

Xã hội 05/08/2021 10:15

Nhịn đói 3 ngày lái xe máy cả nghìn km từ miền Nam về quê tránh dịch, người đàn ông kiệt sức gục bên đường khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 4/8, lãnh đạo UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết phát hiện một người đàn ông chạy xe máy từ miền Nam về Thanh Hoá để tránh dịch, khi qua địa bàn bị ngất xỉu bên đường. Nhận được tin báo từ người dân, ngành y tế, công an đã đến hiện trường kiểm tra sức khoẻ và hỗ trợ đồ ăn cho công dân.

Sự việc trên xảy ra vào tối 3/8 tại thôn Hưng Hà, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà. Thời điểm trên người dân phát hiện một người đàn ông ngất bên vệ đường, cạnh đó có chiếc xe máy.

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Lực lượng cảnh sát và nhân viên y tế đã đến để giúp đỡ người đàn ông - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, nhân viên y tế xã kiểm tra huyết áp người này, thấy vẫn bình thường. Khi tỉnh lại, người đàn ông cho biết, bản thân quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Ông làm thợ xây tại miền Nam, mấy tháng nay do dịch bùng phát nên không có việc làm. Mất việc, ông quyết định chạy xe máy về quê ở Thanh Hoá. Sau 3 ngày nhịn đói chạy xe máy hơn 1.000km, khi đến thôn Hưng Hà, người đàn ông này kiệt sức, ngất xỉu. Thấy vậy, một chiến sĩ công an đã chạy đi mua sữa, nước mía và cháo về cho người này ăn.

Lãnh đạo UBND xã Nam Điền cho hay: "Người đàn ông đói quá nên kiệt sức, khi ăn hết hộp cháo, uống ly nước mía và sữa xong thì sức khoẻ dần ổn định. Lúc đó chúng tôi định thuê xe cứu thương chở đến bệnh viện nhưng người này nói muốn tiếp tục lên xe để về quê".

Để hỗ trợ cho người đàn ông tiếp tục chặng đường về quê, lực lượng chức năng đã tặng 2 chai xăng và cho một ít tiền động viên tinh thần.

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