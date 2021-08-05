Bé gái sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, quấn bằng quần áo cũ bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân trong khu vực cách ly ở Nghệ An

Xã hội 05/08/2021 09:00

Đang trong thời gian cách ly xã hội, người dân Nghệ An phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bỏ rơi trước cổng nhà trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong tình trạng nguy kịch đã được đội ngũ y, bác sỹ Trạm Y tế thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) cấp cứu kịp thời.

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Bé gái được đặt trong thùng catton cùng với quần áo cũ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cụ thể, vào khoảng 17h chiều ngày 4/8, Trạm Y tế thị trấn Cầu Giát đã cấp cứu 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng nhà bà Đào Thị Miến, ở khối 3, thị trấn Cầu Giát. Khi vào Trạm Y tế, bé gái được đặt trong một hộp giấy cotton, người được quấn quần áo cũ, trong tình trạng màu da nhợt nhạt, phản xạ kích thích không đáp ứng, mất hô hấp, chỉ số APGAR (1p1điểm, 5p3 điểm - nguy kịch).

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Bé sơ sinh được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời - Ảnh: Báo Nghệ An

Sau một thời gian được đội ngũ y, bác sỹ Trạm Y tế Cầu Giát cấp cứu và chữa trị kịp thời, bé gái đã hồng hào trở lại, khóc to, cử động tốt. Hiện bé gái này đang được chăm sóc và theo dõi tại Trạm Y tế thị trấn Cầu Giát.

Liên quan đến vụ việc, Pháp luật và Bạn đọc thông tin thêm, tối 4/8, ông Hồ Hữu Châu - Chủ tịch UBND thị Trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang làm thủ tục để chuyển cháu bé sơ sinh lên Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chăm sóc, đồng thời phát thông tin tìm kiếm người thân cho cháu bé.

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