Hướng dẫn cho con bú an toàn khi mẹ nhiễm COVID-19

Xã hội 04/08/2021 09:59

Hiện nay, mối quan tâm lớn nhất đối với những thai phụ nhiễm COVID-19 là sẽ cho con bú như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến đứa bé?

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh là thai phụ, trẻ sơ sinh. Do đó, điều kiện chăm sóc mẹ và bé cũng phải chú ý cẩn thận. 

Theo The Indian Express, hầu hết các bà mẹ đều sợ hãi về việc lây truyền virus sang thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Đặc biệt, mối quan tâm lớn nhất đối với họ là nếu một người mẹ mới sinh dương tính với COVID-19, cô ấy sẽ cho con bú như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đứa bé?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận một người mẹ mới sinh có thể tiếp tục cho con bú khi họ mắc COVID-19, vì không có dấu hiệu nào cho thấy sự lây truyền theo chiều dọc của bệnh lây nhiễm này. Tuy nhiên, WHO đã đưa ra một số gợi ý về giải pháp phù hợp để không có cơ hội lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con.

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Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Aarthi Priyadharshini, nhà vật lý trị liệu và chuyên gia tư vấn về sữa mẹ, Bệnh viện Motherhood, Chennai (Ấn Độ), đã giải thích các bước để cho con bú an toàn nếu phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ nhiễm COVID-19.

- Giữ gìn vệ sinh xung quanh em bé và người mẹ. Em bé phải ở trong một môi trường cực kỳ sạch sẽ để giảm nguy cơ lây nhiễm.

- Khi cho con bú, mẹ nên đeo khẩu trang. Mang bao tay có thể là một biện pháp bảo vệ bổ sung cho em bé. Bắt trẻ sơ sinh đeo khẩu trang là một sai lầm, vì điều đó có thể khiến trẻ bị ngạt thở.

- Nếu trẻ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, người mẹ được phép cho trẻ bú, với các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp.

- Người mẹ nên rửa tay đúng cách và thường xuyên.

- Nên dự trữ khăn giấy hoặc khăn ướt đúng cách và luôn giữ chúng bên người để phòng trường hợp khi mẹ ho hoặc hắt hơi, thì mẹ có thể che miệng. Miếng khăn sau đó phải được vứt bỏ ngay lập tức và mẹ phải rửa lại  tay.

- Người mẹ phải luôn rửa tay, cánh tay và mặt sạch sẽ trước khi chạm vào hoặc đến gần em bé. Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt mà mẹ đã chạm vào.

- Tạo lịch trình thường xuyên để vệ sinh nôi, đồ chơi và các vật dụng cần thiết khác của em bé để giảm khả năng lây nhiễm.

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Ảnh minh họa: Internet

- Khi mắc COVID-19, có thể mẹ không sản xuất đủ sữa cho con. Vì vậy, mẹ có thể nghĩ đến việc tăng nguồn sữa bằng cách hút sữa thường xuyên hơn. Máy hút sữa cũng phải được khử trùng trong nước nóng.Trong trường hợp người mẹ quá mệt để cho con bú hoặc có các biến chứng khác và phải xa con, thì người mẹ nên được hỗ trợ để cung cấp sữa mẹ một cách an toàn cho con mình, chẳng hạn như vắt sữa và sau đó một thành viên khỏe mạnh trong gia đình sẽ cho trẻ ăn sữa đã vắt bằng thìa hoặc bình bú.

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