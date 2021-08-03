Quảng Ngãi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung, trong đó có nhiều trường hợp lây nhiễm chéo

Xã hội 03/08/2021 20:41

Chiều 3/8, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay hôm nay địa phương ghi nhận có 23 trường hợp dương tính với COVID-19, chủ yếu trong các khu cách ly tập trung.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 3/8, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay hôm nay địa phương ghi nhận có 23 trường hợp dương tính với COVID-19, chủ yếu trong các khu cách ly tập trung.

Ông Minh cho biết: "Việc cách ly tại các trường học do cấp xã quản lý không đảm bảo các điều kiện nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Do vậy, các địa phương cần rà soát lại, điều chuyển số người đang cách ly ở xã, phường, thị trấn về các khu cách ly tập trung của huyện, tỉnh để quản lý an toàn hơn".

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Ảnh minh họa: Zing News

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các khu cách ly nào có phát sinh ca F0 thì bắt đầu tính lại thời gian cách ly 14 ngày, kể từ thời điểm ghi nhận. Mọi chi phí do người cách ly chi trả, để họ nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc cách ly.

Cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát các khu cách ly y tế tập trung, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm: "Nếu địa phương nào để xảy ra trường hợp tụ tập, không thực hiện đúng nội quy… để lây nhiễm chéo trong khu cách ly thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh".

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Từ khóa:   COVID-19 khu cách ly lây nhiễm chéo

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