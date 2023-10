Mới đây, cư dân mạng vô cùng xót xa và bàng hoàng khi đọc được tâm thư và câu chuyện về hoàn cảnh gia đình éo le của người phụ nữ ở Nghệ An. Chị L.T.Y. (sinh năm 1985, trú xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An) không may mắn khi liên tiếp mất đi những người thân yêu nhất. Giờ đây, chị còn phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống chỉ còn lại ít ỏi, trong khi đó, 2 con còn quá nhỏ.

Hoàn cảnh của chị khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt, cơn lũ năm 2010 đã lấy đi đứa con trai bé bỏng của chị khi cháu chỉ mới đang tập đi, miệng vẫn còn bi bô những tiếng gọi đầu đời.