Hoàn cảnh của chị khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt, cơn lũ năm 2010 đã lấy đi đứa con trai bé bỏng của chị khi cháu chỉ mới đang tập đi, miệng vẫn còn bi bô những tiếng gọi đầu đời.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng xót xa và bàng hoàng khi đọc được tâm thư và câu chuyện về hoàn cảnh gia đình éo le của người phụ nữ ở Nghệ An. Chị L.T.Y. (sinh năm 1985, trú xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An) không may mắn khi liên tiếp mất đi những người thân yêu nhất. Giờ đây, chị còn phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian sống chỉ còn lại ít ỏi, trong khi đó, 2 con còn quá nhỏ.

Chồng mất, một mình chị phải gồng gánh nuôi 2 con, áp lực mưu sinh cùng nỗi đau mất người thân khiến chị nhiều lúc muốn gục ngã. Trớ trêu hơn khi đang oằn mình vất vả, nỗi đau lại ập đến gia đình chị Y. Bố ruột của chị bị đột quỵ, đột ngột qua đời khiến nỗi mất mát cứ thế chồng chất trong chị. Người phụ nữ nhỏ bé cứ thế hao mòn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng vì 2 con, chị vẫn gắng gượng và cố gắng vượt qua tất cả.

Nỗi đau chưa nguôi thì vài năm sau, người chồng của chị mắc bệnh ung thư phổi, phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chồng. Thế nhưng chồng chị cũng qua đời, để lại cho chị 2 đứa con thơ cùng khoản nợ lớn.

Tai họa vẫn không thôi đến với người phụ nữ bất hạnh ấy, chị phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ lắc đầu khi thời gian sống của chị còn rất eo hẹp. Trong tâm thư, chị nghẹn ngào: "Cầm hồ sơ bệnh án trên tay và nghĩ tới lời của vị bác sĩ nói 'không còn bao lâu nữa đâu cháu à', tôi đã bật khóc, quẳng luôn bệnh án của mình vào thùng rác và về với con".

Tâm thư chị Y. viết cho các con - Ảnh: Internet

Biết mình khó có cơ hội chứng kiến con cái trưởng thành, chị không cầm được nước mắt, run run đôi tay viết vài lời gửi gắm đến con và người thân: "Nếu sau này mọi người gặp 2 con của chị đừng nói là con mồ côi cả cha cả mẹ mà tội nghiệp cho 2 đứa, hãy vỗ về và nói 2 con cố gắng học giỏi chăm ngoan".

Lời tâm sự của người mẹ ấy đã khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Ai nấy cũng thương cho số phận hẩm hiu, gặp nhiều tai ương. Câu chuyện về hoàn cảnh của chị được nhiều người truyền tai nhau trên MXH với hy vọng chị sẽ được giúp đỡ ít nhiều.

Cầu thủ Phan Văn Đức của đội tuyển Việt Nam đã không nén nổi cảm xúc khi biết được nỗi đau của người mẹ bất hạnh. Anh đã nhanh chóng chuyển tiền ủng hộ và để lại bình luận động viên, hy vọng chị đừng mất niềm tin. Phan Văn Đức viết: "Cọt tin là chị sẽ khỏe lại và các bé sẽ có tương lai tương sáng".

Bên cạnh đó, TikToker Trương Quốc Anh cũng kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ chị Y. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ đã kêu gọi được hơn 73 triệu đồng và đã nhanh chóng gửi số tiền này đến gia đình chị để lo cho sức khỏe và cuộc sống.

Câu chuyện về gia đình chị Y. khiến CĐM xúc động, ai cũng hy vọng sẽ có một phép màu đến với người phụ nữ kham khổ ấy, để chị có sức khỏe, vực dậy tinh thần, tiếp tục sống và chứng kiến con cái trưởng thành, mạnh khỏe.