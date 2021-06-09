TikToker Trương Quốc Anh: 'Mình ở phe trung lập không bênh ai, mình làm video chỉ mong anh Hoài Linh nhẹ lòng'

Sau hàng loạt video bàn luận và nêu quan điểm thẳng thắn về chuyện làm từ thiện của Hoài Linh cũng như những phát ngôn và hành động của bà Phương Hằng, hot TikToker Trương Quốc Anh bất ngờ tuyên bố dừng mọi chuyện.

Sau hàng loạt video chia sẻ quan điểm cá nhân về những vụ lùm xùm liên quan đến bà Phương Hằng và số tiền từ thiện của NS Hoài Linh, TikToker Trương Quốc Anh thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM. Tuy nhiên, mới đây, anh chàng bất ngờ thông báo dừng việc bàn luận những vấn đề này lại và chỉ chuyên tâm vào công việc khác và làm thiện nguyện. Trong 1 video mới đây, nam TikToker đã chia sẻ về lý do dừng bàn luận về NS Hoài Linh. Theo đó, Trương Quốc Anh cho hay gần đây anh nhận được nhiều tin nhắn và thắc mắc của mọi người về việc không ra video bàn về vụ việc của nam danh hài nữa nên anh phải đính chính bản thân đứng ở phe trung lập, không ghét bất kỳ nghệ sĩ nào mà chỉ thấy ai chưa đúng thì nói lên mạng để mọi người bàn luận. "Tộc trưởng" cho biết: "Mình làm video về anh Hoài Linh chỉ với 1 mục đích rằng số tiền thiện nguyện sẽ đến được với người dân miền Trung, như thế thì cũng nhẹ lòng cho anh Linh, các nhà hảo tâm cũng vui và người dân miền Trung cũng được hỗ trợ. Còn khi việc đó đã kết thúc thì mình dừng làm video".

Trương Quốc Anh đăng tải clip gần 3 phút để thông báo dừng bàn luận - Ảnh chụp màn hình Chia sẻ về việc khi dừng video về Hoài Linh và bà Phương Hằng sẽ bị Fan của những người này công kích, Trương Quốc Anh thẳng thắn tuyên bố bản thân không sống bằng việc nổi tiếng nên cũng không lấy làm lo lắng khi bị nhiều người bàn tán, chỉ trích. Sau nhiều video bàn về việc đi thiện nguyện của NS Hoài Linh, Trương Quốc Anh đột ngột rẽ hướng và cho rằng: "Những sự việc này, đến thời điểm hiện tại mà đưa lên MXH cũng chỉ là phỏng đoán, suy luận vì chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên tốt nhất là chúng mình nên dừng lại chuyện này". Trước đó, anh chàng này từng có nhiều phân tích cho rằng Hoài Linh mất điểm trong lòng khán giả khi cố biện minh cho những việc làm sai trái của mình trước đó và kết luận: "Càng nói dối càng như đi lạc vào trong rừng, mà không tìm được lối thoát lại càng có những sai lầm nối tiếp sai lầm".

Cũng trong clip dài gần 3 phút này, "tộc trưởng" cho hay bản thân không bênh bà Phương Hằng mà chỉ nể vì nữ đại gia chăm làm thiện nguyện và đã giúp đỡ được nhiều trẻ em khó khăn, còn việc bà chủ Đại Nam chỉ trích Hoài Linh thì bản thân TikToker không ủng hộ. 1 số người ủng hộ việc Trương Quốc Anh thôi 'nhúng tay' vào chuyện của giới Showbiz và tập trung nói những vấn đề nổi cộm của cuộc sống thường nhật - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, từ thời điểm ra video tuyên bố không tham gia vào bàn luận thêm bất cứ điều gì về Hoài Linh, Trương Quốc Anh không có thêm bất kỳ động thái nào về vấn đề này mà chỉ ra những clip để nói về các vấn đề trong cuộc sống.

'Tộc trưởng' Trương Quốc Anh phản bác việc từ thiện 'âm thầm': 'Minh bạch là để bảo vệ bản thân mình, không đăng hình ảnh là sai lầm' Trương Quốc Anh là nhân vật nổi tiếng trên MXH với nhiều đoạn clip chia sẻ về các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, anh đã lên tiếng về vấn đề đang gây tranh cãi giữa lùm xùm những ngày qua của nghệ sĩ Vbiz: "Từ thiện nên công khai hay âm thầm?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-truong-quoc-anh-minh-o-phe-trung-lap-khong-benh-ai-minh-lam-video-chi-mong-anh-hoai-linh-nhe-long-408209.html