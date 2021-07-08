Đã 2 ngày nay, tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh đã quen thuộc với hình ảnh người mẹ tảo tần, đưa con gái bị liệt hai chân đến điểm thi.

Hôm nay ngày 8/7 là ngày cuối cùng diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia với các bài thi tổ hợp KHXH và KHTN. Giữa những lo lắng, hồi hộp của các thí sinh, những bậc làm cha làm mẹ cũng không khỏi bồi hồi theo dõi và ngóng trông với hy vọng con mình hoàn thành tốt bài thi.

Cũng như bao bậc phụ huynh khác, bà Chiến nán lại để đợi giờ con thi xong. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi bồi hồi, lo lắng, trong ánh mắt của người phụ nữ ấy ánh lên niềm hạnh phúc và xúc động khi chứng kiến con gái đang dần chạm tay tới ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm nay.

Theo thông tin từ Dân Việt, người mẹ này tên là Nguyễn Thị Chiến (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Con gái bà là Trịnh Kiều Trinh bị liệt hai chân từ nhỏ. Hai ngày thi vừa, qua bà bắt Grab đưa con đến điểm thi. Đến nơi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện tại điểm thi đã giúp đỡ bế Kiều Trinh lên xe lăn và đưa cô bé vào phòng thi.

Vì Trinh bị liệt hai chân từ nhỏ nên mẹ trở thành chỗ dựa, là người luôn bên cạnh để hỗ trợ từ bữa ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt cá nhân thường ngày. Trong suốt 12 năm đến trường, bà Chiến không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người bạn, kề cận, tâm tình và thấu hiểu tâm tư của cô con gái kém may mắn. Chính vì vậy, người mẹ ấy càng đau lòng và xót xa khi hành trình trưởng thành của con gái không được trọn vẹn như những bạn bè đồng trang lứa.

Chia sẻ với Saostar, bà Chiến cho biết: "Là người mẹ tôi cũng sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều vì con, muốn con có cuộc sống tốt đẹp. Con khổ như thế là người mẹ sao tôi có thể bỏ con được. Suốt 12 năm học con luôn là học sinh giỏi. Tôi biết để có được kết quả đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của con. Ngày bé, mỗi lần nghe con hỏi sao chân không đi được, lòng tôi lại như xát muối".

Nhờ luôn nỗ lực học tập và có sự động viên, an ủi, vỗ về từ mẹ nên Kiều Trinh đạt nhiều thành tích tốt trong suốt 12 năm đi học. Trước kỳ thi THPT căng thẳng, nguyện vọng của em là trở thành nhà phiên dịch nên đã đăng ký vào trường Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Vào sinh nhật tuổi 18 mới đây của nữ sinh Kiều Trinh, cô bé đã viết gửi mẹ một bức thư để gửi lời cảm ơn vì hành trình 18 năm luôn có bàn tay mẹ kề cạnh, đồng thời hứa với bà sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia. Bởi sự thành công của con cái chính là món quà lớn nhất, giá trị nhất đối với những bậc làm cha, làm mẹ.

Hy vọng với những cố gắng trong 18 năm ròng rã, may mắn và thành công sẽ đến với hai mẹ con.