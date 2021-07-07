Nữ sinh òa khóc nức nở vì làm bài không được khi rời phòng thi, ông bố khiến MXH nghẹn lời: 'Không sao con ạ, đi về nhé!'

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong ngày thi 7/7, nhiều khoảnh khắc cảm động cũng khiến dư luận chú ý. Trong đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh ở Hà Nội òa khóc, ôm chầm lấy bố vì cảm thấy bài thi không được tốt như mong muốn. Áp lực của nhiều giờ đồng hồ ngồi trong phòng thi, cộng với suy nghĩ làm bài không được đã khiến cô bé không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở, thậm chí còn ngồi thụp xuống vì buồn bã.

Sáng nay, hàng triệu thí sinh trên khắc các tỉnh thành đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, vấn đề sức khỏe và an toàn của các em học sinh được quan tâm hàng đầu.

Đứng đợi con giữa thời tiết nắng nóng, vừa thấy con từ xa, ông bố đã nhanh chân chạy vội ra vẫy và ôm chầm động viên khi thấy con gái "nước mắt ngắn, nước mắt dài". Trước sự mất bình tĩnh của con gái, người bố cũng bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng vỗ về và an ủi: "Không sao con ạ, không sao, đi về nhé!". Sau đó, người bố đã liên tục vỗ vào vai như để tiếp thêm động lực cho con gái.

Mặc dù không có những lời dỗ dành ngọt ngào nhưng chỉ một cái ôm cũng khiến những người xem xúc động. Có thể, bố là người luôn ngại nói ra những câu yêu thương nhưng hành động thì luôn chan chứa những tình cảm ấm áp.

Được biết, sự việc xảy ra tại điểm thi trường THPT Marie Curie (Hà Nội). Và người đăng clip lên mạng xã hội là anh Đức Khánh - anh họ của nữ sinh trên.

Chia sẻ với Infonet, anh Ngô Đức Khánh cho hay: "Bác làm nghề bán hoa quả tại chợ, công việc khá vất vả nên hôm nay mình bảo là để cháu đưa em đi thi cho. Và bác cũng đồng ý. Nhưng đến lúc gần đón, bác không yên tâm nên vẫn đi xe đến, lúc ấy trên xe vẫn còn nguyên xe hoa quả. Chứng kiến khoảnh khắc trên tôi đã quay lại và đăng lên mạng xã hội với mong muốn như một cách tiếp sức đối với các thí sinh. Dù mọi chuyện có thế nào thì gia đình, bố mẹ vẫn luôn ở bên dõi theo, động viên".

Hiện, đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên MXH. Không ít người đã xúc động trước tình cảm mà ông bố trong clip dành cho con gái. Nhiều người cũng hy vọng cô bé sẽ lạc quan và cố gắng trong những buổi thi sau để đạt được kết quả tốt như mong muốn.