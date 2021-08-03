Người bố địu con nhỏ trước ngực, một tay chạy xe máy từ Đồng Nai về Hà Tĩnh tránh dịch: 'Bé nhớ hơi mẹ nên khóc mãi'

Mới đây, dư luận không khỏi xúc động khi bắt gặp hình ảnh một ông bố địu con ở trước ngực rồi một tay đỡ con, một tay lái xe máy từ Đồng Nai về Hà Tĩnh để tránh dịch COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam đang trong thời điểm căng thẳng, nhiều người dân sinh sống tại đây, đặc biệt là người lao động đã quyết định về quê tránh dịch. Đường xa cộng thêm thời tiết và một số bất trắc dọc đường khiến các "tay lái" mệt nhoài. Nhiều hình ảnh người dân nằm ngủ trên tấm bạt ni lông trải qua loa bên vệ đường khiến dư luận không khỏi xót xa. Mới đây MXH lại tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh một người đàn ông tay ôm con - tay chạy xe máy về quê tránh dịch. Khoảnh khắc anh địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái khiến ai cũng xúc động và thương cảm. Theo thông tin từ Dân Việt, sáng 3/8, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), ông bố bế con 2 tuổi đi xe máy từ Đồng Nai đã về đến Hà Tĩnh. Hiện cả gia đình anh Sơn đang thực hiện cách ly theo quy định.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc cho biết gia đình anh Sơn khá khó khăn. Thời gian vừa qua, cả nhà anh vào Nam làm phụ hồ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải chạy xe máy về quê. Vị này thông tin thêm: "Do có 2 người con nên anh Sơn chạy một xe chở con trai 2 tuổi, chị vợ chạy xe chở theo một cháu nữa. May mắn, sau khi đi hơn 1.400km họ cũng đã về đến nhà an toàn, hai cháu nhỏ mạnh khỏe. Mọi ăn uống sinh hoạt bước đầu của gia đình, xã và các nhóm thiện nguyện sẽ hỗ trợ".

Anh Nguyễn Văn Sơn cho biết, anh cùng vợ và 2 con nhỏ đã khởi hành đi từ Đồng Nai về Hà Tĩnh từ ngày 29/7. Do có 2 con nhỏ và đồ đạc nên mỗi người một xe máy, anh chở bé trai 2 tuổi còn vợ chở bé gái 8 tuổi. Theo anh Sơn, sau khi xuất phát được một thời gian, 2 vợ chồng anh bị lạc nhau nên anh phải dừng lại chờ vợ và con gái. Quá trình chạy xe, đỡ con bị mỏi tay nên khi dừng nghỉ ở ven đường, anh đã mượn chiếc võng của một chị bán nước cho con nằm đỡ mỏi. Sau đó, hình ảnh của anh và con trai được chia sẻ lên MXH. Anh Sơn kể lại: "Khi đi trên đường, bé nhớ hơi mẹ nên khóc mãi không chịu đi, tôi phải dừng lại suốt để cho con có thời gian chơi với mẹ và chị. Vợ chồng tôi chỉ chạy được buổi tối, còn ngày tìm bóng râm cho cháu nghỉ ngơi, đợi đến chiều tối hoặc khi nào cháu ngủ, 2 vợ chồng mới đi tiếp được. Vợ chồng tôi làm công nhân làm gì có tiền, thuê xe từ Đồng Nai về Hà Tĩnh cũng mất hơn chục triệu đồng, chúng tôi lấy đâu ra tiền mà thuê nên đành phải đi xe máy. Nghĩ thương con nhỏ nhưng chúng tôi ở lại cũng không thể bám trụ nổi". Suốt quá trình chạy xe máy đường dài, dọc đường vợ chồng anh Sơn cũng được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Khi về đến Hà Tĩnh vào chiều qua, 2 vợ chồng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện, gia đình anh đã về tới địa phương và tiến hành cách ly tập trung theo qy định.

Phan Văn Đức, Trương Quốc Anh 'tức tốc' gửi tiền ủng hộ người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo ở Nghệ An sau bức tâm thư 'tạm biệt' 2 con Mới đây, trên MXH xôn xao về câu chuyện của một người phụ nữ ở Nghệ An với bức tâm thư gửi 2 con khi biết quãng thời gian mình còn sống không còn dài đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Cầu thủ Phan Văn Đức và TikToker Trương Quốc Anh đã có hành động quyên góp ủng hộ đến gia đình người phụ nữ bất hạnh này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-bo-diu-con-nho-truoc-nguc-mot-tay-chay-xe-may-tu-dong-nai-ve-ha-tinh-tranh-dich-be-nho-hoi-me-nen-khoc-mai-415733.html