Người bố địu con nhỏ trước ngực, một tay chạy xe máy từ Đồng Nai về Hà Tĩnh tránh dịch: 'Bé nhớ hơi mẹ nên khóc mãi'

Do tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam đang trong thời điểm căng thẳng, nhiều người dân sinh sống tại đây, đặc biệt là người lao động đã quyết định về quê tránh dịch . Đường xa cộng thêm thời tiết và một số bất trắc dọc đường khiến các "tay lái" mệt nhoài. Nhiều hình ảnh người dân nằm ngủ trên tấm bạt ni lông trải qua loa bên vệ đường khiến dư luận không khỏi xót xa. Mới đây MXH lại tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh một người đàn ông tay ôm con - tay chạy xe máy về quê tránh dịch. Khoảnh khắc anh địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái khiến ai cũng xúc động và thương cảm.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc cho biết gia đình anh Sơn khá khó khăn. Thời gian vừa qua, cả nhà anh vào Nam làm phụ hồ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải chạy xe máy về quê.

Vị này thông tin thêm: "Do có 2 người con nên anh Sơn chạy một xe chở con trai 2 tuổi, chị vợ chạy xe chở theo một cháu nữa. May mắn, sau khi đi hơn 1.400km họ cũng đã về đến nhà an toàn, hai cháu nhỏ mạnh khỏe. Mọi ăn uống sinh hoạt bước đầu của gia đình, xã và các nhóm thiện nguyện sẽ hỗ trợ".