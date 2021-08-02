'Soái ca' lấy mẫu xét nghệm COVID-19, 'lấy' luôn trái tim con gái nhà người ta chỉ bằng một cái xoa đầu 'triệu view'

Xã hội 02/08/2021 14:55

Trong 'trận chiến' với dịch bệnh COVID-19, hình ảnh những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch khiến nhiều người khâm phục vì sự nhiệt huyết, tận tâm. Bên cạnh đó, có nhiều khoảnh khắc những nhân viên y tế cũng đáng yêu và ấm áp vô cùng.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, việc test nhanh COVID-19 giúp kiểm soát và phát hiện các ca dương tính kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên với một số người lần đầu lấy mẫu xét nghiệm, vẫn còn tâm trạng sợ hãi, hoang mang khi thấy cây lấy mẫu dài được đưa vào mũi. Nhiều người thậm chí còn "hồn vía lên mây" khi các nhân viên y tế đưa que lấy mẫu "ngoáy mũi". 

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lại hình ảnh và cảm xúc của bản thân trong lần đầu tiên test COVID-19. Thế nhưng điều khiến CĐM bật cười chính là lời tâm sự của cô nàng này. Thay vì lên MXH kêu ca, kể lể cô gái này lại dùng đoạn video ghi lại cảnh mình được "ngoáy mũi" để làm phương tiện xin thông tin về anh nhân viên y tế vì quá ấm áp và dễ thương. 

Theo đó, khi lấy mẫu xét nghiệm, cô gái này cảm thấy bất ngờ và giật mình vì có hơi đau nên đã có hành động đẩy nhẹ tay của anh nhân viên y tế ra. Thay vì khó chịu hay bắt cô ấy ngồi im thì anh nhân viên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu như để động viên. Cái xoa đầu đã khiến "trái tim thiếu nữ" rung rinh, xao xuyến và ngay tức khắc cảm ơn anh chàng này trên TikTok.

Trên tài khoản TikTok có tên là @nhinhisu9 đã đăng tải đoạn video kèm lời cảm ơn rất chân thành: "Gửi lời đến anh trai lấy mẫu xét nghiệm Covid cho em tại cụm trường Phan Huy Thực, Quận 7, TP.HCM. Cảm ơn anh đã nhẹ nhàng xoa đầu và động viên em. Em thật sự cảm động lắm".

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'Soái ca' nhẹ nhàng xoa đầu cô gái - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức đoạn video đã thu hút cả triệu lượt xem và thả tim. Ai nấy đều "rụng tim" với hành động dịu dàng của nhân viên y tế nọ. Thậm chí nhiều người còn hài hước chọc cô gái nên "tiến xa" hơn với anh nhân viên xem sao. Biết đâu khi hết dịch, cả hai lại có thể "nên duyên" thành bạn bè, hoặc có thể là hơn thế nữa. 

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Liên quan đến vụ việc người đàn ông đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Công an huyện Nhà Bè vừa có báo cáo và hình thức xử phạt đối với người này.

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