Kỷ luật, điều chuyển công tác nhân viên y tế ở BV Hữu Nghị trong vụ Hoa Khôi khoe tiêm vắc xin Covid-19 không cần đăng ký

Xã hội 22/07/2021 08:41

Liên quan đến sự việc tiêm vắc xin của BV Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Bệnh viện này cũng đã có báo cáo và hình thức kỷ luật đối với nhân viên y tế.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 21/7, Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ thông tin "tiêm vắc xin không cần đăng ký". Chiều 21/7, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong cả nước rà soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế; thực hiện tiêm bảo đảm "tiêm đến đâu an toàn đến đó".

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước chấn chỉnh công tác tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, liên quan đến sự việc tiêm chủng của BV Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Bệnh viện này cũng đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật.

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Trước đó, vào ngày 20/7, ngay sau khi nhận được các thông tin về trường hợp tiêm vắc xin không cần đăng ký ở BV Hữu Nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ, nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay, dứt khoát không để tái diễn. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vắc xin theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo, thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả, mọi người đều bình đẳng, công bằng trong tiếp cận vắc xin, ưu tiên các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong ngày 20/7, Bộ Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Bộ yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị báo cáo, giải trình cụ thể, chi tiết về vụ việc báo chí nêu. Báo cáo giải trình của Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị gửi về Thanh tra Bộ trước 10h ngày 21/7.

Cũng trong ngày 20/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Xanh Pôn; khẩn trương giải trình cụ thể các thông tin trên, báo cáo về Văn phòng UBND TP trước 12h ngày 21/7 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND TP.

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