Người đàn ông quát 'Biến!' và đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế ở TP.HCM bị xử phạt 3 triệu đồng

Xã hội 23/07/2021 15:04

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Công an huyện Nhà Bè vừa có báo cáo và hình thức xử phạt đối với người này.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/7, Công an huyện Nhà Bè vừa báo cáo những nội dung liên quan đoạn clip người đàn ông đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn huyện khiến dư luận bức xúc thời gian qua. 

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Người đàn ông đạp đổ bàn làm việc khiến vật dụng y tế đổ xuống đất - Ảnh cắ từ clip

Theo Công an huyện Nhà Bè, lúc 15h40 ngày 21/7, Tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại khu vực cuối đường số 9, khu dân cư Lavila, thuộc tổ 2, ấp 4, xã Phước Kiển để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo kế hoạch. Đến 16h cùng ngày, ông N.T.Q. (SN 1982, thường trú 381/19 ấp 4, xã Phước Kiển, đang tạm trú tại căn hộ số 75, khu dân cư Lavila, tổ 2, ấp 4, xã Phước Kiển) lái xe ô tô đến đỗ gần đó và lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu tổ công tác phải di dời đi nơi khác.

Không dừng lại ở đó, ông Q. còn đạp đổ bàn làm việc của các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khiến hồ sơ, giấy tờ và mẫu bệnh phẩm văng tung toé xuống mặt đường. 

Sau đó, Tổ y tế phải thu dọn bàn, giấy tờ và các vật dụng tới cuối đường số 9 để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Tuy nhiên, ông Q. không dừng lại mà còn tiếp tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó mới lái ô tô rời đi.

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Ông Q. tiếp tục chửi bới to tiếng - Ảnh cắt từ clip 

Công an huyện Nhà Bè cho biết, đơn vị đã củng cố hồ sơ và làm việc với ông Q.. Đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "cản trở người thi hành công vụvới mức phạt tiền cao nhất 3 triệu đồng.

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Liên quan đến sự việc tiêm vắc xin của BV Hữu Nghị, Thanh tra Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc. Bệnh viện này cũng đã có báo cáo và hình thức kỷ luật đối với nhân viên y tế.

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