Đắk Nông: Phát hiện ca mắc COVID-19 là quản lý cửa hàng tiện lợi, địa bàn vượt mốc 100 ca nhiễm

Tối 3/8 CDC tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn lên 102 trường hợp.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 3/8 CDC tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn lên 102 trường hợp.

Trong 5 trường hợp nói trên có bệnh nhân Đ.T.T.D. (22 tuổi, trú tại huyện Đắk Glong, Đắk Nông), là quản lý cửa hàng tiện lợi và là F1 của BN165.470.

Trước đó, ngày 2/8, cơ quan chức năng lấy mẫu (mẫu gộp) của D. để xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, cho kết quả dương tính. Ngày 3/8, D. tiếp tục được test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Internet

Những trường hợp còn lại gồm, bệnh nhân C.T.S. (32 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, có yếu tố dịch tễ trở về từ Bình Dương); bệnh nhân P.T.S.M (29 tuổi, trú tại huyện Đắk Song) và bệnh nhân N.T.T. (48 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk Song, đều là F1 của bệnh nhân BNl38l47); bệnh nhân B.T.V. (41 tuổi, trú tại huyện Đắk G’long, là F1 của bệnh nhân BN16S470).

Về biện pháp phòng chống dịch, CDC tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương khẩn trương điều tra, khai thác lịch trình di chuyển, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng đã ghi nhận 18 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, theo báo cáo nhanh Sở Y tế tối cùng ngày, địa phương này ghi nhận có 283 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca đã xuất viện.

Quảng Ngãi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung, trong đó có nhiều trường hợp lây nhiễm chéo Chiều 3/8, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay hôm nay địa phương ghi nhận có 23 trường hợp dương tính với COVID-19, chủ yếu trong các khu cách ly tập trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dak-nong-phat-hien-ca-mac-covid-19-la-quan-ly-cua-hang-tien-loi-dia-ban-vuot-moc-100-ca-nhiem-415755.html