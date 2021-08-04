Nhói lòng câu nói trên Facebook nghi của du học sinh bị sát hại tại Nhật: 'Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ'

Xã hội 04/08/2021 15:14

Sau khi vụ án mạng ở Nhật Bản gây xôn xao dư luận, nhiều người đã "truyền tay" trang cá nhân của du học sinh Việt bị dìm sông. Cư dân mạng không khỏi quặn lòng trước câu nói dành cho bố mẹ ở Việt Nam.

Tối ngày 2/8, dư luận bàng hoàng và xôn xao trước vụ án nam thanh niên bị dìm chết dưới sông một cách tàn nhẫn. 

Sau quá trình điều tra xác minh nhân thân, phía cảnh sát Osaka đã có kết luận về danh tính của nạn nhân và đang trong quá trình điều tra hung thủ.

Theo VOV, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân. Cụ thể, nạn nhân là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka); nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao đổi với Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Osaka đề nghị chỉ đạo điều tra sớm truy bắt được hung thủ để đưa ra xét xử trước pháp luật. Tổng lãnh sự quán sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại Kansai thu thập thêm thông tin và triển khai công tác bảo hộ công dân kịp thời.

Ngay sau khi thông tin về nạn nhân được công khai, nhiều người đã phát hiện ra trang cá nhân được cho là của T.T.A. và xót xa trước dòng trạng thái của du học sinh này. 

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Lần hiếm hoi tài khoản Facebook này chia sẻ về cuộc sống xa xứ - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đi học xa nhà và có điều kiện sinh sống tại một đất nước hiện đại, nhưng trên trang cá nhân, nam thanh niên rất hạn chế chia sẻ về cuộc sống xa xứ. Nhiều người đã không khỏi xúc động khi thấy dòng trạng thái được viết in hoa ngay ở đầu trang cá nhân: "TỐC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI VƯỢT QUA TỐC ĐỘ GIÀ ĐI CỦA BỐ MẸ".

Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối và xót xa khi một thanh niên trẻ, hiếu thảo với bố mẹ lại gặp phải kẻ ác, dẫn đến cái chết thương tâm trên đất khách. Trong những chia sẻ với Gia đình và Xã hội, bố của nạn nhân cũng nhiều lần nghẹn ngào tâm sự về con trai, ông khẳng định T.A. là đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Sự ra đi của cháu khiến gia đình vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Nỗi mất mát quá lớn khiến người thân của nạn nhân tại Việt Nam bàng hoàng và suy sụp.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ và điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ việc du học sinh Việt bị dìm sông tử vong thương tâm.

Tài khoản Facebook nghi của du học sinh tử vong ở Nhật bất ngờ chuyển về chế độ 'tưởng nhớ' khiến MXH xót xa

Tài khoản Facebook nghi của du học sinh tử vong ở Nhật bất ngờ chuyển về chế độ 'tưởng nhớ' khiến MXH xót xa

Sau khi thông tin về danh tính của nam thanh niên tử vong ở Nhật được phía cảnh sát Osaka - Nhật Bản xác nhận, nhiều người đã chia sẻ tài khoản MXH được cho là của T.T.A.

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