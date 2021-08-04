Tài khoản Facebook nghi của du học sinh tử vong ở Nhật bất ngờ chuyển về chế độ 'tưởng nhớ' khiến MXH xót xa

Xã hội 04/08/2021 09:47

Sau khi thông tin về danh tính của nam thanh niên tử vong ở Nhật được phía cảnh sát Osaka - Nhật Bản xác nhận, nhiều người đã chia sẻ tài khoản MXH được cho là của T.T.A.

Hai ngày qua, vụ việc nam thanh niên tử vong ở Nhật đã gây rúng động dư luận, đặc biệt sau khi danh tính của nạn nhân được phía cảnh sát Osaka - Nhật Bản xác nhận, CĐM lại thêm phẫn uất và xót xa cho số phận của nam thanh niên là du học sinh Việt tại Nhật.

Theo thông tin từ VOV, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã cập nhật thông tin về việc công dân Việt Nam bị sát hại ở khu Namba (Osaka). Theo đó, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau: "T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka). Nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8". 

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Hình ảnh T.T.A. bị một nam thanh niên hành hung, đạp xuống sông - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi thông tin được xác nhận, nhiều người tại Việt Nam đã công khai tài khoản Facebook được cho là của nạn nhân và bày tỏ sự tiếc thương đối với gia đình nam thanh niên. Đáng chú ý, chỉ sau một đêm, tài khoản này đã chuyển về chế độ tưởng nhớ (chế độ sử dụng cho người dùng đã mất). 

Tài khoản Facebook nghi của du học sinh tử vong ở Nhật bất ngờ chuyển về chế độ 'tưởng nhớ' khiến MXH xót xa - Ảnh 2
Tài khoản Facebook được cho là của nạn nhân - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vẫn chưa có thông tin xác thực tính chính xác của tài khoản này, song nhiều người đã để lại bình luận động viên gia đình, và bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết của nam thanh niên, đồng thời hy vọng T.T.A. được yên nghỉ.

Liên quan đến vụ việc, hôm qua 3/8, trên website chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đưa tin và xác nhận, chùa Hoà Lạc Kobe - Nhật Bản sẽ phối hợp với gia đình, bạn bè, cộng đồng, tổ chức lễ tang, và đưa hài cốt của nạn nhân về cho gia đình trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, thầy Thích Đức Trí, đại diện cho chùa Hoà Lạc Kobe cho hay, nhà chùa đã liên lạc với gia đình và thống nhất với gia đình 3 điểm sau: "Nhà chùa sẽ phối hợp với gia đình, bạn bè, cộng đồng, tổ chức lễ tang, và đưa hài cốt của em về cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, công luận liên quan sẽ được bàn bạc cùng cơ quan đại diện chính quyền Việt Nam tại Nhật Bản để đưa ra hướng giải quyết. 

Tuyệt đối không thông qua đơn vị nào để quyên góp, ủng hộ, không có bất kì số tài khoản kêu gọi nào của gia đình. Quý vị muốn phúng điếu, xin vui lòng phúng điếu tại lễ tang hoặc đưa trực tiếp cho gia đình, vui lòng không sử dụng hình ảnh, câu chuyện này với mục đích quyên góp rộng rãi trên MXH".

Hiện cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc điều tra và sẽ sớm có thông báo về vụ án mạng.

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Trước khi xảy ra cái chết thương tâm, có cảnh quay lại thanh niên áo trắng nghi là nạn nhân uống bia cùng các bạn.

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