Vụ nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản: Nhiều người Việt Nam gửi hoa trắng tiếc thương tại hiện trường

Xã hội 04/08/2021 06:51

Dẫu chưa biết nguyên nhân rõ ràng là gì, thế nhưng, việc một thanh niên với tương lai tươi sáng còn đang đợi ở phía trước bất ngờ ra đi mãi mãi nơi đất khách quê người khiến ai nấy đều xót xa, thương cảm. 

Hai hôm nay, vụ việc nam du học sinh người Việt Nam bị hành hung và đạp xuống sông dẫn đến tử vong tại sông Dotonbori, Osaka, Nhật Bản vẫn đang gây rúng động dư luận. Đến tối qua ngày 3/8, bên bờ sông Dotonbori, Osaka, tại hiện trường vụ việc đau lòng, có rất nhiều người Việt Nam sống tại Nhật đã đến gửi những bó hoa trắng cùng lòng tiếc thương vô hạn đến nam thanh niên xấu số.

 

Nhiều người không cầm lòng khi đứng trước hiện trường vụ việc. Dẫu chưa biết nguyên nhân rõ ràng là gì, thế nhưng, việc một thanh niên với tương lai tươi sáng còn đang đợi ở phía trước bất ngờ ra đi mãi mãi nơi đất khách quê người khiến ai nấy đều xót xa, thương cảm. 

Vụ nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản: Nhiều người Việt Nam gửi hoa trắng tiếc thương tại hiện trường - Ảnh 1
Vụ nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản: Nhiều người Việt Nam gửi hoa trắng tiếc thương tại hiện trường - Ảnh 2
Những bó hoa được đặt tại hiện trường vụ việc khiến ai nấy đều não lòng - Ảnh: Internet

Một số người dân chia sẻ: 

"Vợ chồng em vừa mang hoa tới tưởng nhớ em ấy. Đã có rất nhiều người tới tưởng nhớ em ấy. Có nến, có thuốc lá bánh kẹo và cả nước uống. Đứng tại đó rồi nghĩ lại cái cảnh người ra đánh em, đẩy em ấy xuống giữa bao nhiêu ánh mắt thờ ơ mà lòng đau thắt lại. Cầu mong em ấy linh thiêng phù hộ cho các cơ quan chức năng bắt được hung thủ quy án và trả giá cho hành động của chúng". 

"Xem clip từ đêm qua tới giờ vẫn ám ảnh hình ảnh cậu trai đó tay bám chặt vào lan can cầu và ám ảnh câu nói của người quay clip mang tiếng đồng bào 'Đúng rồi, đạp nó xuống'. Thật là vô nhân tính, thôi kết thúc một kiếp người, đẹp trai, ngoan hiền nhưng vắng số, cầu mong em ra đi thanh thản".

"Giờ này ngày hôm qua đi làm về, ngồi trên tàu xem video mà lòng nặng trĩu. Ở đâu đó ngoài kia vẫn còn có những con người máu lạnh đến đáng sợ. Đúng là chẳng đâu bằng nhà, chẳng đâu bằng quê hương. Ở một nơi xa lạnh lẽo như này sẽ chẳng có ai bảo vệ được mình bằng chính bản thân mình".

“Nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình người!”

Vụ nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản: Nhiều người Việt Nam gửi hoa trắng tiếc thương tại hiện trường - Ảnh 3
Clip nam thanh niên xấu số bị hành hung, đạp xuống sông khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 3/8, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản, đã có văn bản chính thức xác nhận về nhân thân của nạn nhân bị hành hung và sau đó bị đạp xuống sông tử vong. Cụ thể, trong công văn gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cảnh sát tỉnh Osaka cho biết nạn nhân là T.T.A., sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam. A. bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cậu không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Vụ nam thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản: Nhiều người Việt Nam gửi hoa trắng tiếc thương tại hiện trường - Ảnh 4
Cảnh sát đang truy tìm tung tích của thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh: Asahi

Vụ việc cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang được các nhà chức trách tiếp tục điều tra làm rõ.

CĐM truy tìm danh tính nam nữ quay clip nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong ở Nhật Bản, lời giải thích khó chấp nhận?

CĐM truy tìm danh tính nam nữ quay clip nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong ở Nhật Bản, lời giải thích khó chấp nhận?

Rùng mình với hành động của 2 người gồm nam và nữ quay lại cảnh nam thanh niên bị đẩy xuống sông tử vong ở Nhật Bản, cộng đồng mạng đã truy tìm danh tính của 2 người này này, nhưng lời giải thích đầy mâu thuẫn khiến netizen khó chấp nhận.

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