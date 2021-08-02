Nhật Bản: Bí ẩn 2 nam nữ người Việt chết bất động trong căn phòng, là đồng nghiệp chung công ty

Xã hội 02/08/2021 09:54

Hiện tại nguyên nhân cái chết của cả 2 vẫn là một ẩn số tuy nhiên việc cả 2 bị đâm chết đã khá rõ ràng.

Đài NHK đưa tin, cảnh sát thành phố Buzen, Nhật Bản đã phát hiện 2 thi thể của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang nằm bất động, máu chảy nhiều tại một căn phòng ở tầng một của một ngôi nhà hai tầng tại đây vào ngày 31/7 vừa qua.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết 2 người tử vong là đồng nghiệp tại một công ty, người nam tên là Trần Văn Viễn (29 tuổi) và nữ là Vũ Thị Huyền (26 tuổi). Chị Huyền đang sống cùng với 4 người phụ nữ khác cũng làm chung tại một công ty.

xac chet 1
Cảnh sát đã phong tỏa và điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: TVQ

Khi được tìm thấy, cả 2 xác chết được phát hiện trong căn phòng với rất nhiều máu nghi do vết thương khá sâu bên ngực trái gây ra. Do đó, cơ quan điều cho rằng rất có thể cả 2 đã bị đâm chết. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy một con dao làm bếp có dính máu tại hiện trường vụ án.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc có người đột nhập vào căn phòng. Cái chết của 2 người được phát hiện và báo cho cảnh sát bởi một người phụ nữ sống chung trong ngôi nhà.

xac chet 2
Hai nạn nhân được tìm thấy đã bị đâm ở ngực trái và chảy rất nhiều máu - Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan điều tra cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì nên vẫn đang tập trung vào điều tra xem có khúc mắc nào giữa 2 nạn nhân hay không. Cùng với đó, cảnh sát cũng tiếp tục lấy lời khai của những người sống cùng nhà với nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra vụ án cũng đã được tiết lộ. Được biết nơi đây nằm cách ga Mikekado khoảng 2km về phía Tây Nam.

Được hàng xóm giúp 'cơm nước' hơn nửa tháng mùa dịch, cụ ông 90 tuổi viết tâm thư xúc động: 'Nhờ ăn ngon tôi có thể chịu đựng được những cơn đau nối tiếp'

Được hàng xóm giúp 'cơm nước' hơn nửa tháng mùa dịch, cụ ông 90 tuổi viết tâm thư xúc động: 'Nhờ ăn ngon tôi có thể chịu đựng được những cơn đau nối tiếp'

Giúp đỡ người hàng xóm già vài bữa cơm đơn giản, cô gái không ngờ lời cảm ơn trong mùa dịch khó khăn lại đong đầy xúc cảm đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất khẩu lao động Người Việt chết ở Nhật thực tập sinh bị đâm chết

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 46 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 46 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 46 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 15 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1