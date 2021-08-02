Hiện tại nguyên nhân cái chết của cả 2 vẫn là một ẩn số tuy nhiên việc cả 2 bị đâm chết đã khá rõ ràng.

Đài NHK đưa tin, cảnh sát thành phố Buzen, Nhật Bản đã phát hiện 2 thi thể của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang nằm bất động, máu chảy nhiều tại một căn phòng ở tầng một của một ngôi nhà hai tầng tại đây vào ngày 31/7 vừa qua.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết 2 người tử vong là đồng nghiệp tại một công ty, người nam tên là Trần Văn Viễn (29 tuổi) và nữ là Vũ Thị Huyền (26 tuổi). Chị Huyền đang sống cùng với 4 người phụ nữ khác cũng làm chung tại một công ty.

Cảnh sát đã phong tỏa và điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: TVQ

Khi được tìm thấy, cả 2 xác chết được phát hiện trong căn phòng với rất nhiều máu nghi do vết thương khá sâu bên ngực trái gây ra. Do đó, cơ quan điều cho rằng rất có thể cả 2 đã bị đâm chết. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy một con dao làm bếp có dính máu tại hiện trường vụ án.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc có người đột nhập vào căn phòng. Cái chết của 2 người được phát hiện và báo cho cảnh sát bởi một người phụ nữ sống chung trong ngôi nhà.

Hai nạn nhân được tìm thấy đã bị đâm ở ngực trái và chảy rất nhiều máu - Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan điều tra cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận điều gì nên vẫn đang tập trung vào điều tra xem có khúc mắc nào giữa 2 nạn nhân hay không. Cùng với đó, cảnh sát cũng tiếp tục lấy lời khai của những người sống cùng nhà với nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra vụ án cũng đã được tiết lộ. Được biết nơi đây nằm cách ga Mikekado khoảng 2km về phía Tây Nam.

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