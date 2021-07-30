Được hàng xóm giúp 'cơm nước' hơn nửa tháng mùa dịch, cụ ông 90 tuổi viết tâm thư xúc động: 'Nhờ ăn ngon tôi có thể chịu đựng được những cơn đau nối tiếp'

Giữa những khó khăn và bức bối đó, có những câu chuyện về tình người trong lòng thành phố được chia sẻ lên MXH thu về rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Đơn cử chính là câu chuyện về bức thư tay của người hàng xóm đang viral trên Facebook thời gian gần đây.

Những ngày qua, toàn nước ta đang phải đấu tranh chống lại đợt dịch Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, Sài Gòn chính là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi số ca mắc mới mỗi ngày lên đến con số vài nghìn dẫn đến toàn thành phố đang phải giãn cách nghiêm ngặt.

Trong bức thư, người hàng xóm hay nhắc đến nhân vật "cô Sen", đây chính là mẹ của Tiểu Yến - người trực tiếp nấu ăn giúp cho bác Thanh mỗi ngày. Qua lời kể của Tiểu Yến, mẹ của cô là một giáo viên tiếng Anh nhưng đã nghỉ hưu được gần 14 năm rồi.

Một tài khoản Facebook có tên là Tiểu Yến đã chia sẻ với mọi người câu chuyện nho nhỏ về một người hàng xóm đã gần 90 tuổi được gia đình cô giúp đỡ trong thời gian qua. Cụ thể, trong thời gian giãn cách, vì thương cảm cho người hàng xóm già neo đơn, gia đình của Tiểu Yến thường xuyên gửi cho bác Thanh (tên người hàng xóm) những bữa cơm đơn giản. Đáp lại tình cảm của gia đình Tiểu Yến, người hàng xóm đã viết 2 bức thư tay để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Một bát cháo giữa mùa dịch đã khiến tình cảm giữa 2 ngôi nhà xích lại gần nhau hơn - Ảnh minh họa: Intermet

Trong đợt dịch này, mẹ của Tiểu Yến đã vài ngày không thấy bác hàng xóm ra ngoài hay đi đổ rác nên đoán rằng có lẽ bác đã bị ốm. Vì thế, cô quyết định sẽ mang cơm sang cho bác. Tiểu Yến cho biết, những hôm đầu đem cháo sang, bác Thanh luôn từ chối vì sợ phiền mọi người nhưng dần dà cũng nhận lấy vì mẹ của cô quá đỗi nhiệt tình. Sau đó, vì muốn cảm ơn nhưng lại bị lãng tai nên bác Thanh đã viết thư tay gửi cho mẹ của Tiểu Yến.

"Ngày đầu tiên nhà mình mang cháo qua, bác kiên quyết từ chối khiến mình không biết lí do tại sao. Sau khi đọc thư mới biết vì bác sợ phiền mọi người nên mới như vậy. Ngày thường trước khi có dịch gặp bác, mình cũng chỉ gật đầu chào, không nói chuyện được quá 2 câu, đọc thư mới biết bác là người sống tình cảm, văn phong lại trau chuốt. Mà mình cũng không ngờ bác đã 88 tuổi đâu, nếu như bác không nói...", Tiểu Yến viết.

Tiểu Yến còn kể rằng, thật ra gia đình cô cũng như những người khác, ngại giao tiếp với những người khác trong mùa dịch bệnh, đây còn là một người hàng xóm mỗi ngày chỉ xã giao với nhau được đôi ba câu. Nhưng mẹ của Tiểu Yến lại quá lo lắng cho người hàng xóm già sống một mình ở căn nhà sát vách nên đã mạnh dạn đem thức ăn sang.

Vì bác Thanh bị lãng tai nặng, mỗi lần mang cơm sang thì mẹ của Tiểu Yến đập cửa ầm ầm khiến cả dãy nhà ai cũng chú ý nhưng đều đặn hằng ngày cô đều làm như vậy mà không để ý đến bất kỳ ai. Nhưng thật may, bác Thanh chỉ là bị bệnh người già, chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt thì lại khỏe mạnh trở lại ngay.

Một số gia vị mà bác Thanh gửi sang gia đình Yến xem như góp một chút vào bữa ăn hàng ngày - Ảnh: FBNV

Ngoài 2 bức thư tay cảm động, bác hàng xóm già còn gửi cho nhà của Tiểu Yến một ít gia vị nấu ăn mà mạnh thường quân gửi tặng sang nhà bắt mẹ của Tiểu Yến nhận như là góp một chút vào phần ăn mà cô mang sang mỗi ngày.

Yến cho rằng: "Tình người giữa mùa dịch này rất quan trọng. Có thể động viên nhau bằng vật chất, tinh thần đều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình thì mới có thể đẩy lùi Covid được".

Cuối status, Tiểu Yến cho biết ngay sau khi hết dịch sẽ cởi bỏ khẩu trang và cười với bác hàng xóm tình cảm. Không những vậy, cô nàng còn cho biết gia đình mình dự định sẽ nấu cơm mãi cho bác Thanh nếu bác đồng ý.