Tình yêu 'chớm nở' đến khi giáp mặt lực lượng tuần tra kiểm soát dịch, nam thanh niên bỏ chạy 'thần tốc' để bạn gái ở lại bơ vơ

Thời gian qua, nhiều tỉnh đang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội theo quy định để phòng, chống nguy cơ dịch lây lan rộng. Theo đó, mọi người chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết và sẽ có áp dụng những mức xử phạt cụ thể nếu ra đường không có lý do chính đáng. Mặc dù đã thông tin rộng rãi đến người dân, cảnh báo rất nhiều trường hợp thế nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều người vi phạm mỗi ngày và thậm chí bỏ trốn khi "giáp mặt" lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch.

Cô gái bị công an giữ lại khi ra công viên hẹn hò với bạn trai - Ảnh: Cắt từ clip

Chẳng hạn như mới đây, cặp nam nữ hẹn hò ngoài công viên trong thời gian giãn cách nhưng không thể trớ trêu hơn khi gặp lực lượng chức năng, nam thanh niên đã bỏ bạn gái ở lại, một mình "chuồn" đi trước. Người bạn gái sau đó bị lực lượng chức năng giữ lại và hỏi về lý do ra công viên, cô gái cho biết hẹn hò với bạn trai mới quen được 10 ngày.