Tình yêu 'chớm nở' đến khi giáp mặt lực lượng tuần tra kiểm soát dịch, nam thanh niên bỏ chạy 'thần tốc' để bạn gái ở lại bơ vơ

Cặp đôi mới quen 10 ngày hẹn nhau ra công viên trò chuyện trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lúc gặp công an, anh chàng xách xe chạy, bỏ bạn gái bơ vơ một mình.
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Thời gian qua, nhiều tỉnh đang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội theo quy định để phòng, chống nguy cơ dịch lây lan rộng. Theo đó, mọi người chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết và sẽ có áp dụng những mức xử phạt cụ thể nếu ra đường không có lý do chính đáng. Mặc dù đã thông tin rộng rãi đến người dân, cảnh báo rất nhiều trường hợp thế nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều người vi phạm mỗi ngày và thậm chí bỏ trốn khi "giáp mặt" lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch.
Chẳng hạn như mới đây, cặp nam nữ hẹn hò ngoài công viên trong thời gian giãn cách nhưng không thể trớ trêu hơn khi gặp lực lượng chức năng, nam thanh niên đã bỏ bạn gái ở lại, một mình "chuồn" đi trước. Người bạn gái sau đó bị lực lượng chức năng giữ lại và hỏi về lý do ra công viên, cô gái cho biết hẹn hò với bạn trai mới quen được 10 ngày.
Khi vừa thấy bóng lực lượng chức năng, anh chàng đã nhanh chân lái xe đi mất. Cô gái ở lại đành "ngậm ngùi" thuê xe công nghệ mang chứng minh thư đến để cô trình báo với công an. Một lúc sau, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và cho cô gái ra về.
Sự việc trớ trêu này khiến cư dân mạng không biết nên khóc hay cười và thế là một cuộc tình tan vỡ. Nhiều người đã lên án chỉ trích cặp đôi hẹn hò bất chấp dịch bệnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bênh vực chàng trai rằng có thể do quá hoảng sợ, không kịp nghĩ gì nên mới bỏ đi. Ngoài ra, dân tình cũng dành nhiều lời khen cho sự tận tình, sát sao của lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch khi cả ngày lẫn đêm đều túc trực để đảm bảo công tác phòng chống dịch diễn ra chặt chẽ.
Không chỉ có nam thanh niên bỏ trốn khi gặp lực lượng tuần tra mà trước đó, nhiều trường hợp cũng "bỏ của chạy lấy người". Điển hình, tại Tiền Giang, người đàn ông trung niên đi tập thể dục ở công viên trong thời gian giãn cách, khi thấy bóng dáng đội tuần tra đi qua, ông đã nhanh trí vượt rào, nhảy xuống sông Tiền để bơi đi kiếm chỗ thoát thân. Nhưng toàn bộ hành động này đều được cán bộ tuần tra quay lại để làm bằng chứng xử lí vi phạm.