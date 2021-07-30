Tình yêu 'chớm nở' đến khi giáp mặt lực lượng tuần tra kiểm soát dịch, nam thanh niên bỏ chạy 'thần tốc' để bạn gái ở lại bơ vơ

Xã hội 30/07/2021 11:00

Cặp đôi mới quen 10 ngày hẹn nhau ra công viên trò chuyện trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lúc gặp công an, anh chàng xách xe chạy, bỏ bạn gái bơ vơ một mình.

Thời gian qua, nhiều tỉnh đang thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội theo quy định để phòng, chống nguy cơ dịch lây lan rộng. Theo đó, mọi người chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết và sẽ có áp dụng những mức xử phạt cụ thể nếu ra đường không có lý do chính đáng. Mặc dù đã thông tin rộng rãi đến người dân, cảnh báo rất nhiều trường hợp thế nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều người vi phạm mỗi ngày và thậm chí bỏ trốn khi "giáp mặt" lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch. 

tuần tra
Cô gái bị công an giữ lại khi ra công viên hẹn hò với bạn trai - Ảnh: Cắt từ clip

Chẳng hạn như mới đây, cặp nam nữ hẹn hò ngoài công viên trong thời gian giãn cách nhưng không thể trớ trêu hơn khi gặp lực lượng chức năng, nam thanh niên đã bỏ bạn gái ở lại, một mình "chuồn" đi trước. Người bạn gái sau đó bị lực lượng chức năng giữ lại và hỏi về lý do ra công viên, cô gái cho biết hẹn hò với bạn trai mới quen được 10 ngày. 

Khi vừa thấy bóng lực lượng chức năng, anh chàng đã nhanh chân lái xe đi mất. Cô gái ở lại đành "ngậm ngùi" thuê xe công nghệ mang chứng minh thư đến để cô trình báo với công an. Một lúc sau, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và cho cô gái ra về.

tuan tra 2
Cô phải nhờ tài xế công nghệ ship căn cước công dân ra công viên - Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc trớ trêu này khiến cư dân mạng không biết nên khóc hay cười và thế là một cuộc tình tan vỡ. Nhiều người đã lên án chỉ trích cặp đôi hẹn hò bất chấp dịch bệnh. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bênh vực chàng trai rằng có thể do quá hoảng sợ, không kịp nghĩ gì nên mới bỏ đi. Ngoài ra, dân tình cũng dành nhiều lời khen cho sự tận tình, sát sao của lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch khi cả ngày lẫn đêm đều túc trực để đảm bảo công tác phòng chống dịch diễn ra chặt chẽ.

Không chỉ có nam thanh niên bỏ trốn khi gặp lực lượng tuần tra mà trước đó, nhiều trường hợp cũng "bỏ của chạy lấy người". Điển hình, tại Tiền Giang, người đàn ông trung niên đi tập thể dục ở công viên trong thời gian giãn cách, khi thấy bóng dáng đội tuần tra đi qua, ông đã nhanh trí vượt rào, nhảy xuống sông Tiền để bơi đi kiếm chỗ thoát thân. Nhưng toàn bộ hành động này đều được cán bộ tuần tra quay lại để làm bằng chứng xử lí vi phạm.

tuan tra 3
Người đàn ông nhảy xuống sông Tiền bơi bỏ trốn khi gặp tổ tuần tra COVID-19 - Ảnh: VTC
tuan tra 4
Một trường hợp khác tương tự, người đàn ông đi tập thể dục, không mang khẩu trang trong thời gian giãn cách. Khi gặp đội tuần tra cũng 'lạng lách' để trốn thoát - Ảnh: Cắt từ clip
Nóng: Truy bắt đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống trả, khiến thượng úy công an bị thương tích nặng

Nóng: Truy bắt đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống trả, khiến thượng úy công an bị thương tích nặng

Sau khi bị đối tượng Nguyễn Quốc Bảo làm bị thương nặng cánh tay phải, thượng úy Hoàng Văn Dương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu để điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ trốn khi gặp lực lượng kiểm soát dịch chạy trốn khi gặp đội tuần tra covid-19 đội tuần tra covid-19

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 23 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 52 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1