Công an Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính 1 phụ nữ ở H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vì tung tin thất thiệt về vụ tai nạn thảm khốc gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 1/8, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, vừa xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà N.T.L (38 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức) về hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Được biết, trước đó, ngày 30/7, bà N.T.L đã dùng tài khoản Facebook cá nhân có tên H.D để chia sẻ thông tin vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên trang "TTM.24h" và trang "Rao vặt Bảo Lộc" với nội dung: "Xe giường nằm chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 22 người chết và bị thương”.

Bà N.T.L tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi nắm được thông tin trên, Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin trên và cho biết đây là thông tin sai sự thật. Cụ thể, trên thực tế, thông tin vụ tai nạn bà L. chia sẻ đã xảy ra vào ngày 11/4/2017 tại tỉnh Hà Tĩnh và không liên quan đến hoạt động đưa người về quê tránh dịch.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, sau khi xác minh, làm rõ tài khoản "H.D" do bà N.T.L tạo lập, quản lý và sử dụng, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Lâm Đồng đã phối hợp Công an huyện Đạ Tẻh mời chủ tài khoản tung tin sai sự thật đến cơ quan làm việc.

Những thông tin, hình ảnh về vụ tai nạn giao thông xảy ra từ 2017 nhưng được bà L. lan truyền là mới xảy ra làm hoang mang dư luận - Ảnh: Báo Công an

Tại cơ quan chức năng, bà N.T.L thừa nhận đã chia sẻ thông tin nói trên lên tài khoản Facebook cá nhân và trang Facebook "Rao vặt Bảo Lộc" cho mọi người cùng biết nhưng bà chưa xác minh, kiểm chứng về tính chính xác của thông tin.

Công an huyện Đạ Tẻh đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L với số tiền 10 triệu đồng; đồng thời yêu cầu đối tượng cam kết không tái phạm.

