Vụ giáo viên mầm non nghi lộ clip 'giường chiếu' 8 phút: Nhà trường rút đơn trình báo đề nghị xác minh người tung tin đồn

Xã hội 27/07/2021 20:01

Trường Mầm non Tuổi Hồng rút đơn trình báo gửi Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) về việc làm rõ tin đồn cô giáo xuất hiện trong clip nhạy cảm vì cho rằng đó là đồn đoán.

Liên quan đến vụ việc một giáo viên mầm non được đồn đoán là nhân vật xuất hiện trong clip "nóng" dài gần 8 phút, mới đây, ngày 27/7, trao đổi với Zing.vn, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết phía ban giám hiệu trường mầm non đã gửi tờ trình xin rút đơn đề nghị xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường. Một lãnh đạo Công an huyện Gio Linh nói:

"Nhà trường thông tin đã kiểm tra clip nhạy cảm và khẳng định không phải giáo viên của trường. Họ xin rút đơn vì cho rằng clip chỉ là đồn đoán, không có cơ sở".

giao vien 1
Đơn trình báo trước đó của phía ban giám hiệu trường mầm non sau khi vụ việc nổ ra - Ảnh: Zing.vn

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công an huyện Gio Linh cũng cho biết vẫn đang điều tra thụ lý, xác minh clip đánh ghen xuất hiện cùng thời điểm với clip "nóng". Clip đánh ghen dài khoảng 6 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị lột đồ, hành hung. 

Trước đó, theo thông tin của báo Thanh niên, ngày 20/7, Trường mầm non Tuổi Hồng nhận được những hình ảnh, tin nhắn liên quan đến một clip nóng được đồn đoán là giáo viên của trường. Đến ngày 22/7, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho hay đã nhận được trình báo của lãnh đạo Trường mầm non đề nghị xác minh danh tính người tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên và nhà trường.

Đồng thời, trong đơn trình báo, ông Hồ Sỹ Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường mầm non Tuổi Hồng cũng trình bày rằng qua qua xác minh của lãnh đạo nhà trường, người xuất hiện trong clip "nóng" không phải là giáo viên, nhân viên của trường. 

Xôn xao tin đồn giáo viên mầm non ở Quảng Trị lộ clip 'giường chiếu' 7 phút, công an vào cuộc xác minh, làm rõ

Xôn xao tin đồn giáo viên mầm non ở Quảng Trị lộ clip 'giường chiếu' 7 phút, công an vào cuộc xác minh, làm rõ

Một trường mầm non tỉnh Quảng Trị đề nghị công an làm rõ tin đồn giáo viên xuất hiện trong clip "giường chiếu", gây ảnh hưởng xấu uy tín của giáo viên và nhà trường.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên bị nghi lộ clip nóng giáo viên bị đồn lộ clip nóng xác minh clip giáo viên mầm non

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 1 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1