Trường Mầm non Tuổi Hồng rút đơn trình báo gửi Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) về việc làm rõ tin đồn cô giáo xuất hiện trong clip nhạy cảm vì cho rằng đó là đồn đoán.

Liên quan đến vụ việc một giáo viên mầm non được đồn đoán là nhân vật xuất hiện trong clip "nóng" dài gần 8 phút, mới đây, ngày 27/7, trao đổi với Zing.vn, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết phía ban giám hiệu trường mầm non đã gửi tờ trình xin rút đơn đề nghị xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường. Một lãnh đạo Công an huyện Gio Linh nói:

"Nhà trường thông tin đã kiểm tra clip nhạy cảm và khẳng định không phải giáo viên của trường. Họ xin rút đơn vì cho rằng clip chỉ là đồn đoán, không có cơ sở".

Đơn trình báo trước đó của phía ban giám hiệu trường mầm non sau khi vụ việc nổ ra - Ảnh: Zing.vn

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công an huyện Gio Linh cũng cho biết vẫn đang điều tra thụ lý, xác minh clip đánh ghen xuất hiện cùng thời điểm với clip "nóng". Clip đánh ghen dài khoảng 6 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị lột đồ, hành hung.

Trước đó, theo thông tin của báo Thanh niên, ngày 20/7, Trường mầm non Tuổi Hồng nhận được những hình ảnh, tin nhắn liên quan đến một clip nóng được đồn đoán là giáo viên của trường. Đến ngày 22/7, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho hay đã nhận được trình báo của lãnh đạo Trường mầm non đề nghị xác minh danh tính người tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên và nhà trường.

Đồng thời, trong đơn trình báo, ông Hồ Sỹ Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường mầm non Tuổi Hồng cũng trình bày rằng qua qua xác minh của lãnh đạo nhà trường, người xuất hiện trong clip "nóng" không phải là giáo viên, nhân viên của trường.

Xôn xao tin đồn giáo viên mầm non ở Quảng Trị lộ clip 'giường chiếu' 7 phút, công an vào cuộc xác minh, làm rõ Một trường mầm non tỉnh Quảng Trị đề nghị công an làm rõ tin đồn giáo viên xuất hiện trong clip "giường chiếu", gây ảnh hưởng xấu uy tín của giáo viên và nhà trường.

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