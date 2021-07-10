Nhận định nguyên nhân ban đầu vụ việc hai mẹ con giáo viên tử vong tại nhà riêng

Xã hội 10/07/2021 17:02

Liên quan đến vụ hai mẹ con giáo viên tiểu học tử vong tại nhà riêng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, mới đây, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa ra những nhận định ban đầu về vụ việc.

Liên quan đến việc hai mẹ con giáo viên tiểu học tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết, vụ án thương tâm xảy ra tại nhà riêng của nạn nhân ở địa chỉ số 6, thôn Quảng Thành 1 (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Danh tính các nạn nhân là bà L.T.T. (49 tuổi) và em H.V.H. (18 tuổi).

Theo VTC News, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát. Theo đó, tại hiện trường, Công an thu được con dao nhọn trên gối nạn nhân H., gần vết cắt trên cổ nam sinh. Phía trên đầu và bên hông H. vương vãi nhiều tập sách, vở lớp 12.

"Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát", đại diện Công an huyện Châu Đức chia sẻ với VTC News.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo hàng xóm của nạn nhân, bà T. sống rất hòa thuận với bà con lối xóm, không có xích mích với ai. Gia đình nạn nhân cũng rất hạnh phúc. Do đó, khi nhận được hung tin bà T. chết tại nhà riêng nghi bị giết, ai cũng bất ngờ và đau lòng. Một người sống gần đó cho biết, tối ngày 9/7, chị nghe tiếng mẹ con cô giáo T. cãi nhau, có thể liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp của H. 

Như đã đưa tin trước đó theo Thanh Niên, hơn 8h ngày 10/7, người con út của chị L.T.T. (49 tuổi) ngủ dậy, đi xuống bếp thì phát hiện mẹ mình nằm úp mặt xuống nền gạch, nằm bất động trên vũng máu. Đến giường ngủ của anh trai là H.V.H. (18 tuổi) thì cháu bé phát hiện anh cũng có tình trạng tương tự với vết thương bị cắt trên cổ. Con dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân. Lúc này, cháu bé chạy ra ngoài kêu cứu.

Được biết, chị T. là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Người phụ nữ có 3 con, con trai lớn học đại học năm 2 ở TP.HCM. Con trai thứ hai (nạn nhân) vừa thi tốt nghiệp THPT và con trai út đang học lớp 3. Thời điểm 2 mẹ con chị T. tử vong, người chồng đang đi làm ca đêm. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

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