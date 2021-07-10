Hà Nội: Bất chấp Covid-19, hơn 50 trường hợp tụ tập hóng mát, trò chuyện trên cầu vượt

Mới đây, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và xử lý hơn 50 thanh niên tụ tập trên cầu vượt cho người đi bộ mùa Covid-19.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, đêm ngày 9/7, lực lượng chức năng phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội kiểm tra, đưa về trụ sở hơn 50 thanh thiếu niên tụ tập trên cầu vượt dành cho người đi bộ phố Hồ Tùng Mậu. Lãnh đạo phường Mai Dịch cho biết, thời gian gần đây, tranh thủ sự vắng mặt của các lực lượng chức năng, nhiều thanh thiếu niên đã biến cầu vượt dành cho người đi bộ trên phố Hồ Tùng Mậu (đầu nút Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng) làm nơi hóng mát, nói chuyện phiếm, tụ tập uống bia…, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bất chấp những biển báo đã được lập.

Nhiều thanh niên tụ tập mùa dịch - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có hơn 50 thanh thiếu niên là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP, có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Các trường hợp này đã được lượng chức năng dùng xe chuyên dụng đưa về trụ sở công an phường để xử lý theo quy định. Trong số hơn 50 trường hợp, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý 21 trường hợp với số tiền 42 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm sinh viên được đưa về bằng xe chuyên dụng - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp thị Theo Kinh tế và Đô Thị, Bà Đoàn Thị Bích Ngọc (Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch) cho biết hiện tại, lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực hết sức mình để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của TP và các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống dịch đem lại hiệu quả lâu dài thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và toàn xã hội. Ngoài bị xử phạt hành chính, các thanh thiếu niên vi phạm (là sinh viên) sẽ bị lập danh sách gửi về trường để tiếp tục giáo dục, quản lý - Ảnh: Kinh tế và Đô Thị Liên quan đến các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo phường Mai Dịch cho biết, ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng phường sẽ tiến hành lập danh sách thông báo về nhà trường các em đang theo học để tiếp tục giáo dục, quản lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-bat-chap-covid-19-hon-50-truong-hop-tu-tap-hong-mat-tro-chuyen-tren-cau-vuot-412004.html