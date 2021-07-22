Xôn xao tin đồn giáo viên mầm non ở Quảng Trị lộ clip 'giường chiếu' 7 phút, công an vào cuộc xác minh, làm rõ

Xã hội 22/07/2021 09:15

Một trường mầm non tỉnh Quảng Trị đề nghị công an làm rõ tin đồn giáo viên xuất hiện trong clip 'giường chiếu', gây ảnh hưởng xấu uy tín của giáo viên và nhà trường.

Theo Dân Việt đưa tin, tối ngày 21/7, lãnh đạo Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang xác minh, làm rõ thông tin trình báo của gia đình một người dân trên địa bàn huyện về việc bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí có người đến đánh đập, quay clip tung lên mạng xã hội.

Được biết, cùng ngày, Trường Mầm non Tuổi Hồng (khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) cũng đã gửi đơn đến Công an huyện Gio Linh đề nghị xác minh tin đồn gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên và nhà trường.

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Đơn trình báo của Trường Mầm non Tuổi Hồng kèm hình ảnh đoạn tin nhắn - Ảnh: Dân Việt

Trong đơn trình báo, Ông Hồ Sỹ Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Tuổi Hồng cho biết, ngày 20/7, trường có nhận được những hình ảnh tin nhắn liên quan đến một đoạn clip nóng được đồn thổi là giáo viên của Trường. Qua xác minh của lãnh đạo đơn vị, đây không phải là giáo viên, nhân viên của trường.

Để bảo đảm các quyền, lợi ích của Giáo viên và nhà trường, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền công dân, tổ chức. Nhà trường đề nghị Công an huyện xác minh, làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường.

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Một cảnh trong clip đánh ghen được đồn đoán xảy ra tại huyện Gio Linh khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao những ngày vừa qua - Ảnh: Dân Việt

Những ngày qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hai đoạn clip nhạy cảm được nhiều người đồn đoán rằng xảy ra tại huyện Gio Linh. Một clip dài 6 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ bị đánh ghen, lột đồ trần trụi và bị xung quanh có khá nhiều người chửi bới, hành hung cho rằng người này đã ngoại tình với chồng người khác. Clip còn lại dài hơn 7 phút ghi cảnh người phụ nữ quan hệ với người đàn ông trong nhà nghỉ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin.

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