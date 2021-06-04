Thêm một nữ MC số nhọ bị cho là nữ chính lộ clip nóng, cô phản pháo: 'Nhầm ảnh hay là câu view'

Xã hội 04/06/2021 11:18

Một nữ MC VTV đột nhiên bị vạ lây chỉ vì có ngoại hình tương đối giống với nữ diễn viên bị lộ clip "nóng" trước đó.

Vừa qua, sự việc nữ diễn viên phim Về nhà đi con bị tung clip nóng dài 8 phút gây xôn xao hết cộng đồng mạng. Có lẽ, việc này vẫn chưa hề hạ nhiệt khi nhận thấy trên các diễn đàn hội nhóm vẫn còn rầm rộ thông tin, hình ảnh và thậm chí có người còn đòi tung link cho ai cần.

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Đoạn clip khi bị tung ra nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Từ vụ việc nữ diễn viên lộ clip "nóng" này, nhiều cái tên bất ngờ vạ lây chỉ vì trùng tên gọi hoặc có ngoại hình khá giống với nữ chính. Mới đây, thêm một nữ MC "số nhọ" bị tung hình ảnh trong các diễn đàn bàn về clip "nóng" dài 8 phút. Cụ thể, một tài khoản đã lấy hình ảnh cá nhân của nữ MC xinh đẹp này và đăng bài vào group và ngầm khẳng định cô gái này chính là A.T - nữ chính clip nóng.

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Nữ MC bị lấy hình ảnh đăng trong hội nhóm bàn tán về clip nóng 8 phút và còn bị cho rằng cô chính là A.T - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi hình ảnh đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra cô gái trong hình là Vũ Phương Thảo - MC và cũng là biên tập viên đài truyền hình Việt Nam, ngoài ra cô còn là MC nổi tiếng trong làng game Việt.

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Vũ Phương Thảo bị nhận nhầm là nữ diễn viên A.T - Ảnh: FBNV

Khi sự việc nổ ra, phía Phương Thảo đã phản pháo gay gắt, cô cho rằng màn tung tin này chủ yếu câu view chứ không phải là sự cố nhầm ảnh. Cô bức xúc viết: "Cho tôi hỏi có sự giống nhau gì ở đây à mà nhầm ảnh? Nhầm hay là câu view mệt hết cả người với mấy thể loại này!" 

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Nữ MC làng game bức xúc phản pháo về thông tin sai lệch - Ảnh: FBNV

Không chỉ riêng cô, trước đó, nữ MC có tên khá giống với nữ chính clip nóng cũng bất ngờ bị réo tên. Cô cũng bị lấy hình ảnh Facebook đi chia sẻ khắp các diễn đàn hay lập các nick ảo nhằm mục đích câu view. 

Khi sự việc đang gây xôn xao, MC VTV Vũ Hà Anh Thư phải đăng đàn thanh minh cho bản thân mình. Nữ MC còn chia sẻ cô bị nhận về không ít bình luận khiếm nhã, thậm chí có tài khoản còn gạ "đi khách".

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Chỉ vì giống tên với nữ diễn viên Về nhà đi con mà cô cũng bị vạ lây vào những chuyện trên trời rơi xuống - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, sự việc về cô gái lộ clip nóng 8 phút vẫn còn xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản liên tục mượn hình ảnh của những hotgirl có ngoại hình tương đối giống với A.T để nhằm mục đích câu view.

Hiện công an vẫn đang điều tra, làm rõ kẻ đã tung clip nóng của diễn viên Về nhà đi con. 

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Sau sự cố lộ clip nóng với bạn trai, hot girl VTV gây bất ngờ với cuộc sống mới 'sang chảnh'

Đoạn clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con đang là tâm điểm chú ý. Trước đây, cũng không ít vụ các nữ hot girl bị phát tán clip gây xôn xao trên mạng xã hội, có thể kể đến Trâm Anh - cô nàng hot girl chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" của VTV.

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