Clip ‘nóng’ của nữ diễn viên Về Nhà đi con vẫn truyền tay nhan nhãn trên MXH dù công an đã vào cuộc điều tra

Hậu trường 29/05/2021 13:52

Dù công an đã vào cuộc xác minh và điều tra về việc phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con nhưng hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội vẫn còn bất chấp chia sẻ rộng rãi.

Hiện, trên mạng xã hội, nữ diễn viên Về nhà đi con đang là tâm điểm chú ý sau khi để lộ đoạn clip 'nóng' dài 8 phút. Trước sự việc này, nữ chính A.T đã khoá hoặc chuyển nhiều tài khoản cá nhân của mình về chế độ riêng tư. 

Clip ‘nóng’ của nữ diễn viên Về Nhà đi con vẫn truyền tay nhan nhãn trên MXH dù công an đã vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Nữ chính sau khi lộ clip 'nóng' đã khoá tài khoản cá nhân hoặc chuyển sang chế độ riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 28/5, công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác minh đã tiếp nhận sự việc và đang điều tra, làm rõ. Thế nhưng, thông tin về đoạn clip vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và vẫn bị phát tán nhanh chóng. Trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng dễ dàng bắt gặp các bình luận xin link, xin clip nóng của nữ diễn viên.

Clip ‘nóng’ của nữ diễn viên Về Nhà đi con vẫn truyền tay nhan nhãn trên MXH dù công an đã vào cuộc điều tra - Ảnh 2
Nhiều hội nhóm kín được lập ra với mục đích phát tán clip nóng - Ảnh: Chụp màn hình

Việc phát tán clip nóng là hành vi vi phạm pháp luật. Hành động này làm ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hóa xã hội, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Bên cạnh đó, hàng loạt tài khoản trên TikTok cũng xuất hiện với tên của A.T, trong khi chính chủ đã chuyển kênh về chế độ riêng tư. 

Clip ‘nóng’ của nữ diễn viên Về Nhà đi con vẫn truyền tay nhan nhãn trên MXH dù công an đã vào cuộc điều tra - Ảnh 3
 Những tài khoản được lập ra dưới tên A.T trên tiktok để câu view, lấy clip của nữ diễn viên đăng tải trước đó để đăng lại - Ảnh: Chụp màn hình

A.T không phải là trường hợp đầu tiên bị phát tán clip nóng trên mạng xã hội. Việc giả mạo danh tính hay phát tán clip nóng của người khác đều đáng bị lên án.

Clip 'nóng' 8 phút chưa kịp hạ nhiệt, nữ diễn viên Về nhà đi con lại có động thái gây chú ý

Clip 'nóng' 8 phút chưa kịp hạ nhiệt, nữ diễn viên Về nhà đi con lại có động thái gây chú ý

Nữ chính trong clip nóng dài 8 phút đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã có những động thái mới.

Xem thêm
Từ khóa:   link 8 phút clip nóng 8 phút về nhà đi con

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36