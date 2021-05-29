Clip ‘nóng’ của nữ diễn viên Về Nhà đi con vẫn truyền tay nhan nhãn trên MXH dù công an đã vào cuộc điều tra

Dù công an đã vào cuộc xác minh và điều tra về việc phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con nhưng hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội vẫn còn bất chấp chia sẻ rộng rãi.

Hiện, trên mạng xã hội, nữ diễn viên Về nhà đi con đang là tâm điểm chú ý sau khi để lộ đoạn clip 'nóng' dài 8 phút. Trước sự việc này, nữ chính A.T đã khoá hoặc chuyển nhiều tài khoản cá nhân của mình về chế độ riêng tư.

Nữ chính sau khi lộ clip 'nóng' đã khoá tài khoản cá nhân hoặc chuyển sang chế độ riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 28/5, công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác minh đã tiếp nhận sự việc và đang điều tra, làm rõ. Thế nhưng, thông tin về đoạn clip vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và vẫn bị phát tán nhanh chóng. Trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng dễ dàng bắt gặp các bình luận xin link, xin clip nóng của nữ diễn viên.

Nhiều hội nhóm kín được lập ra với mục đích phát tán clip nóng - Ảnh: Chụp màn hình

Việc phát tán clip nóng là hành vi vi phạm pháp luật. Hành động này làm ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hóa xã hội, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Bên cạnh đó, hàng loạt tài khoản trên TikTok cũng xuất hiện với tên của A.T, trong khi chính chủ đã chuyển kênh về chế độ riêng tư.

Những tài khoản được lập ra dưới tên A.T trên tiktok để câu view, lấy clip của nữ diễn viên đăng tải trước đó để đăng lại - Ảnh: Chụp màn hình

A.T không phải là trường hợp đầu tiên bị phát tán clip nóng trên mạng xã hội. Việc giả mạo danh tính hay phát tán clip nóng của người khác đều đáng bị lên án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-nong-cua-nu-dien-vien-ve-nha-di-con-van-truyen-tay-nhan-nhan-tren-mxh-du-cong-an-da-vao-cuoc-dieu-tra-406899.html