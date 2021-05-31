Đâu chỉ có mỗi ‘bóng lưng’ mượt mà, Vũ Thị Anh Thư còn 'nóng bỏng' cùng Quốc Trường bên bể bơi trong Về nhà đi con

Không chỉ xuất hiện mỗi bóng lưng như lời đồn, Vũ Thị Anh Thư xuất hiện trên phim "Về nhà đi con" cũng với một thời lượng kha khá đủ để nhận ra.

Những ngày qua, Vũ Thị Anh Thư hiện là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Được biết đến là diễn viên Về nhà đi con nhưng hình như lượng fan cứng của phim không ai nhớ nỗi mặt cô nàng. Chính vì vậy, cư dân mạng đã nhanh chóng đào lại xem cô nàng đã xuất hiện ở đâu trong bộ phim. Một số người còn cho rằng Anh Thư đóng vai ''qua đường'', chỉ xuất hiện trong phân cảnh chưa đến 5 giây, đến mức chỉ lộ lưng trên màn ảnh. Nhưng thực ra, trong phim Anh Thư cũng lên hình một thời lượng ''kha khá'', ít ra là đủ để khán giả nhận ra cô.

Đoạn cắt video clip cho thấy sự xuất hiện của Anh Thư trong "Về Nhà Đi Con" được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Cắt từ clip Đây là phân cảnh trong tập 40 của bộ phim, Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) cùng đi hưởng tuần trăng mật sau khi cả hai hoàn thành bản hôn nhân hợp đồng. Vì chỉ là vợ chồng "hờ" và vốn tính đào hoa nên ngay khi đến khu du lịch, Vũ chẳng thèm quan tâm Thư mà mải đi ve vãn những cô gái xinh đẹp khác. Khi tắm ở bể bơi của khách sạn, Vũ đã gặp một cô gái nóng bỏng, cô gái này do Anh Thư thủ vai. Vũ lập tức sán lại gần, chẳng ngại có những hành động thân mật với cô gái. Khi được Vũ hỏi tên thì cô gái đó bèn đáp mình tên là Thư. Nghe vậy, Vũ thốt lên: ''Ai tên là Thư cũng xinh thế nhỉ?''.

Cảnh diễn viên Anh Thư 'Về Nhà Đi Con' diễn cùng Quốc Trường trong bể bơi - Ảnh: Cắt từ clip Trong phim, Anh Thư xuất hiện với vai thật và có luôn thoại chứ không đơn thuần là chỉ lộ bóng lưng. Mặc dù, người đẹp chỉ xuất hiện thời lượng "khiêm tốn" nhưng người xem đã nhanh chóng nhận ra cô cảnh quay này. Anh Thư trong vai diễn quần chúng và dùng luôn tên thật trong phim - Ảnh: Cắt từ clip Như vậy, thông tin Anh Thư đóng phim Về nhà đi con là chính xác. Cô nàng cũng có một vai, có tên, lộ mặt, thậm chí có cả câu thoại chứ không phải chỉ ''lộ lưng'' như lời đồn của một vài cư dân mạng.

Độ hot cái tên Vũ Thị Anh Thư còn 'thượng thừa' hơn cả bà Phương Hằng, chỉ sau 1 đêm đã đạt top 1 tìm kiếm Google Sau độ hot của nữ hoàng livestream Phương Hằng, cái tên tiếp theo được tìm kiếm nhiều nhất trên Google không ai khác ngoài Vũ Thị Anh Thư trong phim "Về nhà đi con".

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