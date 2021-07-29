Hà Nội: Xử phạt 12,5 triệu đồng với một Facebooker tung tin giả về việc 3000 chốt kiểm soát dịch 'giăng' khắp Thủ đô

Xã hội 29/07/2021 08:00

Một người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội bị xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 28/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.K.T (33 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, cư trú ở Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội) vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook. 

Cụ thể, khuya ngày 25/7, bà N.T.K.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng lên một hội nhóm với bài viết có nội dung: "Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé".

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Bài đăng của bà T. trên Facebook có thông tin sai sự thật - Ảnh: Lao động 

Theo thông tin của báo Gia đình và Xã hội, Sở TT&TT TP.Hà Nội cho biết, nội dung thông tin của chị T. dăng tải là giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Không chỉ vậy, hành vi của bà N.T.K.T còn vi phạm điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 cùa Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Từ đó, Thanh tra Sở TT&TT đã ra quyết định xử phạt bà N.T.K.T số tiền là 12.500.000 đồng. Đồng thời, buộc bà N.T.K.T phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

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