Vụ cháu bé bị ông sát hại ở Hưng Yên: Người mẹ đau lòng vì thông tin sai sự thật

Xã hội 16/07/2021 09:03

Liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai rồi định tự tử ở Hưng Yên, mẹ nạn nhân khẳng định có một số thông tin sai sự thật. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai rồi định tự tử ở Hưng Yên, danh tính người ông được xác định là N.V.H. (SN 1970, trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu). Được biết, ngày 14/7, gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu bé.

Vào chiều hôm qua (ngày 15/7), chị N.T.H.N. (mẹ cháu bé, trú xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu) cho biết con trai mất đi, hung thủ lại là cha đẻ khiến chị rất rối bời. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện chị đã cắm sổ đỏ, tranh giành đất đai với bố đẻ được đăng tải trên mạng xã hội khiến chị càng thêm đau lòng.

"Nhà chỉ có 2 chị em gái, chị gái tôi đã vào miền Nam lập nghiệp. Hai chị em rất thương và nhường nhịn nhau nên đất đai nhà cửa là của 2 chị em, bản thân tôi đâu phải tranh giành với ai. Nhiều người không hiểu đã đăng lên mạng khiến tôi rất đau lòng, bức xúc" - chị N. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Vụ cháu bé bị ông sát hại ở Hưng Yên: Người mẹ đau lòng vì thông tin sai sự thật - Ảnh 1
Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, chị N. cũng tiết lộ thêm căn nhà bố mẹ bố mẹ đang ở cũng là vợ chồng chị bỏ tiền ra xây. Ông H. thường hay uống rượu, giữa bố mẹ thường hay xảy ra mâu thuẫn. Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, chị N. sẽ có ý kiến với cơ quan chức năng.

Lên tiếng về sự việc, lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng cho biết chính quyền cũng đã nắm được những tin đồn đoán như do ông H. ghen tuông hay con gái cầm sổ đỏ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa có kiểm chứng chính xác.

Như đã đưa tin trước đó, theo Phụ nữ Việt Nam, sự việc xảy ra vào 13h ngày 14/7, tại xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên). Vào thời điểm này, người đàn ông (SN 1970) đã chém cháu ngoại SN 2015. 

Vụ cháu bé bị ông sát hại ở Hưng Yên: Người mẹ đau lòng vì thông tin sai sự thật - Ảnh 2
Sau khi gây án, người đàn ông leo lên tầng 3 với ý định tự tử, cả ông và cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu  - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam 

Cụ thể, người đàn ông này đã khóa trái cửa, dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại. Tuy nhiên, người vợ đã chạy thoát thân. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, căn nhà 3 tầng đã bị khoá trái, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ông ngoại dùng dao chém. Sau khi gây án, người đàn ông này đã lên tầng 3 của căn nhà rồi nhảy xuống ô-văng cửa sổ trước với ý định tự tử.

Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng thông tin rằng: "Khi chúng tôi phá cửa vào nhà thì cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, người ông thì bị nhẹ hơn. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Con người ông sau khi được đưa đi cấp cứu cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng". 

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Liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai rồi định tự tử, được biết, gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu. Bản thân người mẹ đến giờ vẫn không tin con trai mình đã ra đi.

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