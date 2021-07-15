Bảo đi tìm con, người phụ nữ không đeo khẩu trang, la lối cơ quan chức năng để 'thông' chốt phong tỏa

Xã hội 15/07/2021 14:51

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng la lối, chống trả các cán bộ ở chốt phong tỏa dịch Covid-19 khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về người phụ nữ đứng cãi nhau với lực lượng chức năng vì muốn vào khu vực phong tỏa khiến không ít người xôn xao. Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 14/7, tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó, người phụ nữ này đi xe máy, không mang khẩu trang một mực đòi đi sâu vào khu vực đang phong tỏa để tìm con nhưng khi được cán bộ tại chốt kiểm soát ngăn cản, đưa cho khẩu trang và yêu cầu khai báo y tế thì cô này có thái độ giận dữ.

"Mời y tế đến mà kiểm tra tôi này. Tôi đang đi tìm con tôi đó. Con bé mất tích luôn rồi đó!" - người phụ nữ nói trong clip.

Đồng chí cán bộ sau đó trả lời rằng: "Chị đi kiếm con chị là việc của chị. Còn ở đây chốt kiểm dịch chị phải chấp hành chứ. Sao chị lại có thái độ như vậy?".

Người phụ nữ tiếp tục tranh cãi tay đôi với cán bộ. Khi cán bộ trực chốt tiếp tục yêu cầu chị tắt máy, xuống xe để lập biên bản rồi lên phường trình báo thì chị này bắt đầu chống trả, giằng co vì cho rằng các cán bộ đang "ăn hiếp mình". Sau đó, người cán bộ này đã phải hô hoán thêm đồng đội giữ người phụ nữ lại và đưa về phường. 

phong toa
Người phụ nữ chống đối lực lượng chức năng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bất bình trước thái độ la lối và hành động chống trả của người phụ nữ. 

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 5/7, UBND TP. Thủ Đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa theo chỉ thị 16 đối với phường Tân Phú - không bao gồm Khu công nghệ cao - từ 0h ngày 6/7 cho đến khi có thông báo mới.

Khu vực phong tỏa gồm 6 khu phố, 47 tổ dân phố, rộng 351ha với hơn 12.000 hộ dân, 34.750 nhân khẩu. Khu phong tỏa này được giới hạn bởi các tuyến đường Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - đường vành đai phía đông.

Từ khóa:   TP.HCM thông chốt kiểm soát dịch tìm con mất tích

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1