Bảo đi tìm con, người phụ nữ không đeo khẩu trang, la lối cơ quan chức năng để 'thông' chốt phong tỏa

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tiếng la lối, chống trả các cán bộ ở chốt phong tỏa dịch Covid-19 khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về người phụ nữ đứng cãi nhau với lực lượng chức năng vì muốn vào khu vực phong tỏa khiến không ít người xôn xao. Được biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 14/7, tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó, người phụ nữ này đi xe máy, không mang khẩu trang một mực đòi đi sâu vào khu vực đang phong tỏa để tìm con nhưng khi được cán bộ tại chốt kiểm soát ngăn cản, đưa cho khẩu trang và yêu cầu khai báo y tế thì cô này có thái độ giận dữ.

"Mời y tế đến mà kiểm tra tôi này. Tôi đang đi tìm con tôi đó. Con bé mất tích luôn rồi đó!" - người phụ nữ nói trong clip.

Đồng chí cán bộ sau đó trả lời rằng: "Chị đi kiếm con chị là việc của chị. Còn ở đây chốt kiểm dịch chị phải chấp hành chứ. Sao chị lại có thái độ như vậy?".

Người phụ nữ tiếp tục tranh cãi tay đôi với cán bộ. Khi cán bộ trực chốt tiếp tục yêu cầu chị tắt máy, xuống xe để lập biên bản rồi lên phường trình báo thì chị này bắt đầu chống trả, giằng co vì cho rằng các cán bộ đang "ăn hiếp mình". Sau đó, người cán bộ này đã phải hô hoán thêm đồng đội giữ người phụ nữ lại và đưa về phường.

Người phụ nữ chống đối lực lượng chức năng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bất bình trước thái độ la lối và hành động chống trả của người phụ nữ.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 5/7, UBND TP. Thủ Đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa theo chỉ thị 16 đối với phường Tân Phú - không bao gồm Khu công nghệ cao - từ 0h ngày 6/7 cho đến khi có thông báo mới.

Khu vực phong tỏa gồm 6 khu phố, 47 tổ dân phố, rộng 351ha với hơn 12.000 hộ dân, 34.750 nhân khẩu. Khu phong tỏa này được giới hạn bởi các tuyến đường Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - đường vành đai phía đông.

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