Liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai rồi định tự tử, được biết, gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu. Bản thân người mẹ đến giờ vẫn không tin con trai mình đã ra đi.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ ông ngoại sát hại cháu trai rồi định tự tử, được biết, sự ra đi của cháu khiến gia đình và những người xung quanh không kìm được nước mắt. Chị N.T.H.N. (mẹ của nạn nhân, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) nghẹn ngào cho biết tối ngày 14/7, gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu bé. Đến giờ bản thân chị vẫn hoàn toàn sốc và không thể tin vào sự việc. Nói về đứa con xấu số, chị cho biết, cháu là con trai duy nhất của vợ chồng chị, rất ngoan và học giỏi. Cháu đang nghỉ hè, chuẩn bị vào năm học mới nên chị cho cháu sang nhà ông bà ngoại chơi thì xảy ra cơ sự. Sau khi nhận được tin, các thầy cô giáo nhà trường, các ban ngành đoàn thể địa phương, công an đều có mặt để động viên, chia sẻ với gia đình.

"Nạn nhân là con trai, hung thủ là ông ngoại cháu khiến tôi rất rối bời" - Chị N. nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị. Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt Ngoài ra, chị cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, mẹ chị (bà ngoại cháu bé) trở nên hoảng loạn. Còn về phía ông H. (ông ngoại và cũng là người gây ra cái chết cho cháu) thì sau khi được đưa đi cấp cứu cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Như đã đưa tin trước đó, theo Phụ nữ Việt Nam, sự việc xảy ra vào 13h ngày 14/7, tại xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên). Vào thời điểm này, người đàn ông SN 1970, trú tại thôn Ngọc Nha Thượng (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã chém cháu ngoại SN 2015. Sau khi gây án, người đàn ông leo lên tầng 3 với ý định tự tử, cả ông và cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Cụ thể, người đàn ông này đã khóa trái cửa, dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại, tuy nhiên người vợ đã chạy thoát thân. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, căn nhà 3 tầng đã bị khoá trái, cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ông ngoại dùng dao chém. Sau khi gây án, người đàn ông này đã lên tầng 3 của căn nhà rồi nhảy xuống ô-văng cửa sổ trước với ý định tự tử. Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng thông tin rằng: "Khi chúng tôi phá cửa vào nhà thì cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, người ông thì bị nhẹ hơn. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu theo tôi được biết là do người đàn ông này ghen với vợ". Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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