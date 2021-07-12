Nhóm từ thiện bị bà cụ đánh mắng 'sấp mặt' vì 'già không cho mà cho toàn người nhỏ', CĐM tranh cãi kịch liệt

Xã hội 12/07/2021 21:25

Liên quan đến chuyện từ thiện mùa dịch, mới đây, một đoạn clip được cư dân mạng chuyền tay nhau ghi lại cảnh một bà cụ đánh mắng nhóm thanh niên làm từ thiện vì "kén người".

Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh đang dần diễn biến phức tạp, cuộc sống người dân cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nhiều nhóm nhà hảo tâm đã tổ chức phát đồ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, song song đó, nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến mối quan hệ giữa người cho và người nhận từ thiện cũng vì thế mà phát sinh.

Ngay sau khi chuyện một Youtuber đi phát cơm nhưng nhưng lại có thái độ "lồi lõm" với người nghèo khi họ đến nhận thì mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nhóm thanh niên đi phát khẩu trang từ thiện lại bị một bà cụ đánh mắng không thương tiếc vì từ thiện mà "kén người".

Được biết, sự việc trên xảy ra tại đường 3/2, quận 10 TP.HCM. Đoạn clip mở đầu khi một thành viên trong nhóm từ thiện này bước đến hỏi một bà cụ ngồi trên bồn cây rằng: "Con làm gì bà sao bà chửi con?". Ngay lập tức, cụ già đã vô cùng bức xúc mà chửi mắng: "Già chú không cho, cho những thằng nhỏ nhỏ. Làm từ thiện mà chú kén người thì đừng nên làm". 

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Thanh niên từ thiện bị đánh - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc tưởng chừng sẽ kết thúc khi có người can ngăn nhưng không hiểu sau hai bên lại xảy ra tranh cãi. Người thanh niên liên tục hỏi mình đã làm gì mà bị "chửi" còn bà cụ khi thấy camera đi theo mình thì càng tức giận mà quát rằng: "Tụi mày lừa đảo". Đỉnh điểm, bà cụ cầm bình nước quất về phía người thanh niên trên rồi tức tối bỏ đi.

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Bà cụ tiếp tục mắng chửi -  Ảnh: Chụp màn hình

Gần cuối clip, sau khi cụ bà đã về, nhóm thanh niên này mới cho biết vì đang có dịch nên đã yêu cầu mọi người xếp hàng trước rồi mới phát quà nhưng "bà ấy lại quậy, chửi bới bọn mình", nhóm từ thiện cũng cho rằng: "Những người như vậy thì mọi người không nên giúp đỡ dù chỉ 1 nghìn lẻ" và đọc địa chỉ nơi xảy ra vụ việc.

Chưa biết nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong khi một số ý kiến cho rằng cụ bà đã quá nóng tính và hành động dùng bình nước "hành hung" thanh niên là sai. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng nhóm từ thiện của anh thanh niên trên hành xử cũng không đúng khi có nhiều lời nói không tôn trọng với người lớn tuổi bởi trong trường hợp này, anh có thể chủ động nhận lỗi và giải quyết êm đẹp. Thậm chí, một số người còn cho rằng anh cố ý câu view khi đi từ thiện nhưng lại quay clip để đánh bóng tên tuổi. Hiện, sự việc vẫn khiến dư luận xôn xao.

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Từ khóa:   TP.HCM bà cụ mắng nhóm từ thiện phát quà từ thiện

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