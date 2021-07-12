Xem clip phát cơm từ thiện, Trương Quốc Anh 'đắng lòng': 'Một số người nghĩ đang đi bố thí chứ không phải đi thiện nguyện'

Liên quan đến clip phát cơm từ thiện quát tháo người nhận, mới đây, TikToker Trương Quốc Anh đã có bài viết nói lên quan điểm của mình.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước đoạn clip một Youtuber đi phát cơm từ thiện nhưng lại có thái độ "lồi lõm", nặng nhẹ người dân đến xếp hàng nhận cơm. Theo như đoạn clip được chia sẻ, người này đã quát tháo và bảo rằng không phát cho những những người "trông như bụi đời", phân biệt đối xử với một người phụ nữ vì cô sơn móng tay. Thậm chí, cụ già gầy trơ xương cũng bị anh chì chiết "cứu gãi sột sột, sợ là sẽ văng con này con kia ra bàn phát cơm của người ta". Youtuber phát cơm từ thiện nhưng lại 'nặng lời' với người nhận - Ảnh: Internet 'Sao chị sơn móng chân mà chị vào đây lãnh cơm?' - Ảnh: Internet 'Thanh niên đi ra ngoài đi, bụi đời không phát' - Ảnh: Internet Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng hành động này rất quá đáng và chỉ trích Youtuber không thương tiếc. Một số ý kiến khác lại tỏ ra bênh vực bởi có rất nhiều người lợi dụng việc nhận cơm từ thiện để thu lợi riêng và nam Youtuber chỉ đang cố ngăn chặn chuyện đó mà thôi.

Mới đây, hot TikToker Trương Quốc Anh cũng có một bài viết bày tỏ quan điểm của mình về sự việc. Anh cho biết cảm thấy buồn khi xem video bởi có vẻ một số người nghĩ rằng việc phát cơm này là "đang đi bố thí chứ không phải đi thiện nguyện". Bài viết của Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, anh cũng cho rằng việc từ thiện phải xuất phát từ tâm, nếu không khéo sẽ rất dễ tổn thương người nhận vì vậy nếu cảm thấy làm không được thì "tốt nhất nên ở yên trong nhà".

"Nếu bạn không làm tốt việc đó thì tốt nhất nên ở yên trong nhà. Đừng làm ảnh hưởng tới những tấm lòng hảo tâm khác. Vì làm việc thiện khó lắm ai ơi. Nó phải xuất phát từ tâm, nếu không sẽ làm tổn thương sâu sắc tới người nhận. Đời sao mà đắng" - Trương Quốc Anh chia sẻ. Hot TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của Trương Quốc Anh tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiếu của cư dân mạng. Bên dưới bài viết, trong khi có netizen cho rằng: "Họ cũng chỉ là sợ bị lợi dụng lòng tốt thôi. Cho đúng người họ không hề tiếc. Họ chỉ tiếc khi đã cho sai người thôi à. Họ cũng đâu có sai" thì có người lại bày tỏ: "Nếu đặt vị trí mình được nhận xuất cơm từ thiện mà nhận được lời nói ấy! Chắc hẳn không sao chứ?". Youtuber đã lên tiếng xin lỗi - Ảnh: Chụp màn hình Cập nhật thông tin, mới đây, Youtuber nói trên đã đăng clip xin lỗi đến cộng đồng mạng. "T.D cúi xin cộng đồng mạng hãy cho T.D. một cơ hội để nhóm có thể tiếp tục hành trình này. Trong quá trình làm thiện nguyện chắc chắn sẽ có nhiều việc còn chưa được tốt, còn thiếu sót rất nhiều. T.D xin nhận được lời đóng góp ý kiến, những giải pháp của cộng đồng để T.D có thể kết nối, lan tỏa và giúp đỡ được nhiều hơn nữa" - Youtuber nói trong video mới đây của mình.

Hot TikToker chia sẻ chính tiếng nói của 'người dân Lệ Thủy' về bài toán 'Nghệ sĩ dỗi rồi, không kêu gọi từ thiện nữa miền Trung sẽ sống sao?' Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ ủng hộ miền Trung giải ngân chậm suốt 6 tháng khiến dân mạng xôn xao. Vừa qua, nam TikToker Trương Quốc Anh đã có bài chia sẻ lại thông tin liên quan đến việc cứu trợ theo góc nhìn của người miền Trung.

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