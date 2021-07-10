TP.HCM: Cô bé lớp 3 bán bánh ủng hộ quỹ vắc xin

Xã hội 10/07/2021 20:07

Những ngày gần đây, một cô bé lớp 3 sống tại quận 6. TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý vì hành động đẹp của mình. Được biết, em đã mở một "tiện bánh online" để dành tiền ủng hộ quỹ vắc xin.

Theo Zing News, cô bé Nguyễn Hoàng Thảo My (lớp 3, trú tại quận 6, TP.HCM) những ngày gần đây đã trở thành một cái tên được nhiều cộng đồng mạng biết tới bới những hành động đẹp của mình giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng căng thẳng.

Theo đó, vào 3 ngày/tuần, vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6, em lại dậy sớm để làm bánh flan. Mỗi ngày em làm được  từ 100-200 cái bánh. Một nửa em nhờ ba chở đến những bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19, tặng các y bác sĩ. Số còn lại được My bán online, dành dụm tiền ủng hộ quỹ vắc xin.

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Em Nguyễn Hoàng Thảo My - Ảnh: Zing News

Nói về quyết định của mình, thảo My chia sẻ với Zing rằng khi xem TV và thấy mọi người kêu gọi ủng hộ quỹ vắc xin chống dịch, em đã hỏi mẹ có thể mở tiệm bánh online để gây quỹ không vì bình thường mẹ em cũng hay làm bánh flan và được gia đình ủng hộ.

Được biết, tuy mới 9 tuổi nhưng cô bé có thể tự tay làm hầu hết công đoạn. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, mẹ vẫn phải giúp em một số việc "nguy hiểm" như cho và lấy bánh ra khỏi lò.

Hôm qua, trên trang cá nhân, Thảo My đã cấp nhật bài viết với nội dung đã nhờ ba "ship" 200 cái bánh flan đến các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid 19 số 3. Hành động của em nhận được vô vàng lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều y bác sĩ tại các bệnh viện cũng đã gửi lời cảm ơn đến những chiếc bánh của em.

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Bánh do Thảo My làm -  Ảnh: Zing News

Theo Tuổi Trẻ, Chị Lâm Mỹ Phương, mẹ của bé Thảo My, cho biết con gái đã bắt đầu làm bánh từ năm ngoái khi dịch bùng phát (năm 2020). Lần này từ hôm nghỉ hè, em đã bắt đầu khởi động lại dự án làm bánh vào đầu tháng 6. 

Đến nay Thảo My đã để dành được hơn 800.000 đồng. Thấy con hiểu được giá trị của sức lao động và góp chút ít vào công việc chung của cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chị Phương  cảm thấy rất vui và tự hào.

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