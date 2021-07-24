Lực lượng Công an phát hiện 44 đối tượng đang "bay lắc" tại 2 phòng hát Vip 1 và Vip 3.
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Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 22/7, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân H. (SN 1982), Đặng Minh T. (SN 1995), Bùi Duy C. (SN 1996) và Vũ Hải N. (SN 1994; đều trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tạm giữ hình sự Vũ Văn Hưởng (SN 1982) để điều tra về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo ghi nhận ban đầu, trưa ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, ở khu dân cư Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.
Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 44 đối tượng đang "bay lắc" tại phòng hát Vip 1 và Vip 3. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều viên nén hình trụ tròn và chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo báo Người Lao động, qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, ngày 21/7, 4 đối tượng là Nguyễn Xuân H., Đặng Minh T., Bùi Duy C. và Vũ Hải N. đã chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho đối tượng Nguyễn Xuân H. tại quán karaoke Phố Núi. Quán karaoke này do Vũ Văn Hưởng (SN 1982, trú tại số 50 tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, qua test nhanh, có 36/44 đối tượng dương tính với ma túy.