Hàng chục 'nam thanh nữ tú' ở Hải Phòng tụ tập 'mở tiệc' thác loạn mừng sinh nhật bất chấp dịch bệnh

Xã hội 24/07/2021 08:09

Lực lượng Công an phát hiện 44 đối tượng đang "bay lắc" tại 2 phòng hát Vip 1 và Vip 3.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 22/7, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân H. (SN 1982), Đặng Minh T. (SN 1995), Bùi Duy C. (SN 1996) và Vũ Hải N. (SN 1994; đều trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tạm giữ hình sự Vũ Văn Hưởng (SN 1982) để điều tra về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

ma tuy 1
Tại thời điểm kiểm tra, Công an bắt giữ 44 đối tượng, qua xét nghiệm có 36 đối tượng dương tính với ma túy - Ảnh: Người Lao động 

Theo ghi nhận ban đầu, trưa ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Công an huyện Thủy Nguyên bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, ở khu dân cư Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 44 đối tượng đang "bay lắc" tại phòng hát Vip 1 và Vip 3. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều viên nén hình trụ tròn và chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

ma tuy 2
Tang vật thu giữ tại phòng hát trong quán karaoke Phố Núi, huyện Thủy Nguyên - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo báo Người Lao động, qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, ngày 21/7, 4 đối tượng là Nguyễn Xuân H., Đặng Minh T., Bùi Duy C. và Vũ Hải N. đã chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho đối tượng Nguyễn Xuân H. tại quán karaoke Phố Núi. Quán karaoke này do Vũ Văn Hưởng (SN 1982, trú tại số 50 tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, qua test nhanh, có 36/44 đối tượng dương tính với ma túy.

Bất chấp dịch bệnh, hàng chục 'khách làng chơi' mạnh tay book phòng VIP ở Hải Dương để tụ tập 'thác loạn', mở 'tiệc' chất cấm

Bất chấp dịch bệnh, hàng chục 'khách làng chơi' mạnh tay book phòng VIP ở Hải Dương để tụ tập 'thác loạn', mở 'tiệc' chất cấm

Bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, một quán karaoke ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) vẫn lén mở cửa phục vụ khách. Đáng nói, tại thời điểm công an kiểm tra, phát hiện 25/29 trường hợp dương tính với ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   tụ tập tổ chức tiệc mùa dịch tụ tập bất chấp lệnh cấm nhóm thanh niên tụ tập thác loạn

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 51 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 51 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày