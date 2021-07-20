Bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, một quán karaoke ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) vẫn lén mở cửa phục vụ khách. Đáng nói, tại thời điểm công an kiểm tra, phát hiện 25/29 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 18/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt quả tang quán karaoke Thưởng Sơn (tại thôn An Vệ, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) lén lút mở cửa hoạt động và đón một lượng lớn khách đến hát bất chấp quy định phòng dịch bệnh Covid-19. Đáng nói, số khách lại có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạm giữ các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý ở quán karaoke tại cơ quan công an - Ảnh: Dân Trí

Theo báo điện tử Kinh tế và đô thị Hà Nội, khoảng lúc 1 giờ 45 ngày 18/7, Công an huyện Gia Lộc đã bất ngờ ập vào kiểm tra và phát hiện trong 2 phòng VIP của quán đang phục vụ 11 khách có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, ở sảnh tầng 1 cũng có 11 khách đang ngồi uống nước để đợi thanh toán. Làm việc với cơ quan chức năng, quản lý của quán karaoke cho biết số khách này ở phòng VIP 8 vừa nghỉ trả phòng. Tại thời điểm kiểm tra, tổng số người có mặt trong quán là 29 người (bao gồm vợ chồng chủ quán và một số nhân viên phục vụ). Khách đến quán có độ tuổi từ 16 đến 40 và từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ 3 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; một số túi nilon chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ketamine; một số mảnh viên nén và viên dạng con nhộng nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Qua test nhanh, phát hiện 25/29 trường hợp dương tính với chất ma túy. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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